'Com si fos ahir' 17 de juliol: El Toni acorralat, a punt de saber-se tota la veritat

El capítol de Com si fos ahir del dijous 17 de juliol accelera la tensió emocional a mesura que s’apropa el final de temporada, aquest diumenge dia 20. Les trames arriben al límit, forçant els protagonistes a afrontar decisions urgents, revelacions profundes i conseqüències inesperades.

La Patri viu uns moments terribles després d’haver conegut la cara més fosca del Bernat. Ara, la seva vida ha quedat marcada per un abans i un després, i encara no ha decidit si farà el pas de denunciar-lo a la policia. Continua amb por, però també és conscient que ja no hi ha marxa enrere.

El mal ja està fet, la confiança s’ha trencat per complet, i qualsevol intent de recuperació sembla impossible. Amb l’ajuda de les persones més properes, especialment l’Andreu, la Patri haurà d’enfrontar-se als seus dubtes i pors més profundes, i prendre una decisió que determinarà el seu futur personal i emocional. La Patri també verbalitzarà que li va fer ràbia quedar-se callada mentre el Bernat cridava.

| TV3, XCatalunya, Justicon

Els Mossos volen parlar amb el Toni

Mentrestant, el Toni – que veurem que continua trucant a l’empresa demanant per l’Hugo - per fi començava a sentir-se tranquil després d’haver protegit la seva família i d’haver pres mesures contra l’agressor del seu fill, però aquesta calma dura ben poc. Quan els Mossos truquen inesperadament a la porta, tot torna a posar-se en risc.

Ara el Toni s’adona que potser no va actuar amb prou prudència, i comença a témer les conseqüències legals de les seves decisions. Aquesta visita inesperada podria exposar els seus actes i posar-lo contra les cordes, obligant-lo a explicar-se davant la justícia, la seva família, i fins i tot ell mateix.

Per fi sabrem què amaga l'Ivan

En un altre escenari intensament emotiu, l’Ivan (Roger Coma) decideix fer front finalment a un dels seus grans fantasmes personals. S’omple de coratge i s’atreveix a llegir l’última carta de la Diana, guardada durant massa temps per por d’enfrontar-se a la veritat que conté. Però quan per fi ho fa, l’Ivan s’adona que potser ha esperat massa, i que aquesta decisió arriba tard per resoldre aquells assumptes pendents que havien quedat per sempre suspesos en l’aire. Li ho explicarà a la Sílvia.

| TV3, XCatalunya

Però… qui és la misteriosa Diana? Ara per ara en sabem poc. Els fans de la sèrie van reconèixer la veu de la Mercè Aranega quan l’Ivan va rebre una trucada. I no s’equivocaven. TV3 ja està promocionant el capítol final i es veu com l’actriu participarà en la gala final de temporada. Caldrà saber quina és la relació exacta del seu personatge amb l’Ivan.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 17 de juliol de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts. Tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.