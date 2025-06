Froilán torna a Madrid i genera un problema greu

per Pol Nadal

Després de diversos mesos d'estada discreta a Abu Dabi, on resideix amb el seu avi el rei emèrit Joan Carles I, Felip Juan Froilán de Marichalar y Borbón ha tornat a Madrid. Tanmateix, el seu retorn no ha passat desapercebut: en la seva primera sortida nocturna, es va veure embolicat en un nou incident en una coneguda discoteca del barri de Chamberí.

Una nit que va acabar en forcejament

El passat dijous 29 de maig, Froilán va començar la vetllada en una cerveseria del carrer José Abascal, acompanyat del seu cercle habitual d'amics. Allà, es va mostrar cordial amb la premsa, responent amb simpatia a algunes preguntes sobre el seu avi i evitant pronunciar-se sobre la demanda interposada per Joan Carles I contra Miguel Ángel Revilla.

Més tard, el grup es va traslladar a una discoteca propera, on van ser ubicats en una zona VIP. Segons testimonis, un jove desconegut va accedir sense permís a l'espai reservat, cosa que va incomodar Froilán. En demanar-li que se'n retirés, es va produir un forcejament que va obligar el personal de seguretat del local a intervenir per separar-los. L'incident va ser breu, però suficient per generar malestar entre els presents.

| Froilán de Marichalar

Reaccions de les xarxes socials

Fonts properes a Froilán han assenyalat que el jove se sent constantment observat i gravat en les seves sortides nocturnes, cosa que li genera ansietat. Per això, sol vestir amb gorres o dessuadores amb caputxa per passar desapercebut.

Aquest tipus de situacions no són noves per a ell; el desembre de 2022, es va veure implicat en una baralla amb armes blanques a la sortida d'una discoteca al barri de Salamanca, cosa que va motivar el seu trasllat a Abu Dabi a la recerca d'una vida més tranquil·la.

A més, el seu retorn a Madrid coincideix amb rumors sobre una possible ruptura amb la influencer Belén Perea, amb qui se l'havia relacionat sentimentalment. Tot i que Froilán evita confirmar la relació, fonts properes indiquen que ell prefereix mantenir la seva vida privada allunyada del focus mediàtic, mentre que Perea estaria disposada a fer un pas endavant en la seva relació.

| 20Minutos, XCatalunya, Deagreez de Getty Images

Un retorn que genera crítiques

El retorn de Froilán a la capital espanyola l'ha tornat a situar al centre de l'atenció mediàtica. Malgrat els seus intents per mantenir un perfil baix, els incidents semblen seguir-lo allà on va. Aquest darrer altercat a la discoteca de Chamberí no fa més que afegir un nou capítol al seu historial de controvèrsies.

A més, Froilán no seria l'únic que tornaria. Hem sabut que l'emèrit també està vivint els seus últims dies als Emirats Àrabs i que no trigarà a tornar.