Avís urgent del príncep Guillem al seu germà Harry per la salut de Carles III

La Casa Reial britànica travessa una de les seves etapes més delicades. No només per les tensions internes que han marcat els últims anys, ni per la creixent pressió mediàtica sobre el futur de la monarquia, sinó per una notícia que amenaça de precipitar un canvi històric: el Rei Carles III està greument malalt.

Les últimes setmanes, la situació ha passat a ser crítica. Segons fonts properes a la família reial, els tractaments no han fet efecte i els metges han estat contundents: si l'organisme del Rei no reacciona els pròxims mesos, podria enfrontar-se al seu últim any de vida.

L'ombra de la successió

Aquesta amenaça imminent ha fet que el Príncep Guillem, hereu al tron, hagi començat a assumir un paper cada cop més rellevant dins la institució. Actes públics, reunions amb alts càrrecs, viatges internacionals... Tot apunta que ja s'està preparant per a la seva coronació, en una transició que podria arribar molt abans del que estava previst.

Durant anys, la relació entre Guillem i Harry ha estat entre freda i inexistent. Les entrevistes de Harry i Meghan, les acusacions públiques, les memòries explosives… Tot plegat va obrir una escletxa que semblava irreparable. Tanmateix, la gravetat de la situació ha obligat a replantejar-ho tot. Almenys, per a un dels dos.

Un gest de germà gran

En un gest que ha sorprès els pròxims de la família reial, el Príncep Guillem s'ha posat en contacte amb el seu germà Harry. No ha estat una trucada protocol·lària ni una simple salutació diplomàtica. Ha estat una conversa urgent i sincera. I amb un missatge directe: “Papa es mor. Si vols veure'l amb vida, és ara o mai.”

La decisió de contactar amb Harry no ha estat fàcil. Però l'hereu al tron sap que, de cara al futur de la monarquia, la imatge d'unitat familiar és fonamental. Encara més si la mort del Rei Carles III es produeix mentre el seu fill petit segueix distanciat de la resta dels Windsor.

Per això, més enllà dels greuges del passat, Guillem ha instat el seu germà a tornar al Regne Unit. A veure el seu pare. A arreglar, si no tot, almenys l'essencial abans que sigui massa tard.

L'orgull d'un pare ferit

Ara bé, tot i que l'acostament ha estat impulsat per Guillem, Carles III no està per la feina. Lluny de mostrar voluntat de reconciliació, el monarca segueix profundament ferit per les declaracions públiques de Harry i pel que considera una traïció familiar.

“No pensa perdonar. Si algú vol fer el pas, haurà de ser Harry”, asseguren veus pròximes a l'entorn reial. El Rei no mourà fitxa. Ni tan sols al seu llit de mort.

Un compte enrere sense garanties

El temps s'esgota. El Rei Carles III podria estar vivint els seus últims mesos. Però en lloc de calma o recolliment, la situació està marcada pel silenci tens, el rancor i una incògnita que encara ningú pot respondre: Tornarà Harry abans que el seu pare mori?

Per ara, l'únic confirmat és que el missatge ja ha estat enviat. Un missatge clar, íntim i demolidor: el Rei s'està morint. I Harry ho sap.