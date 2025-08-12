Ada Parellada recorda el seu sogre amb un plat tradicional de la cuina catalana

A l'agenda inesgotable d'una celebritat gastronòmica hi ha gestos que transcendeixen la pantalla. De vegades no són grans anuncis ni campanyes, sinó la tornada a una recepta que fa olor de diumenge lent i de sobretaula llarga. En els darrers dies, Ada Parellada ha fet aquest pas amb una publicació que ha calat entre els seus seguidors.
La cuinera, referent de la cuina catalana i veu constant contra el malbaratament, manté una relació estreta amb la seva comunitat digital. Aquesta vegada no va ser una tècnica nova ni un repte viral. Va ser un homenatge íntim que va començar amb una olla al foc i una dedicatòria senzilla.
El vídeo que rescata una taula familiar
Ada Parellada va compartir a Instagram l'elaboració del “Fricandó de l’avi Joan”. Al vídeo se la veu preparant la vedella finíssima, enfarinada i marcada, que més tard es guisa amb ceba, tomàquet i una picada tradicional. La publicació inclou el llistat d'ingredients i el detall que dona sentit al plat: el record de l’“avi Joan”, l’avi dels seus fills i, per tant, el seu sogre. No ofereix més biografia d’ell, però la dedicatòria situa el guisat en el territori íntim de les receptes heretades.
L’elecció no és casual, el fricandó és un dels símbols de la cuina catalana. Amb vedella estofada, bolets i una picada de fruits secs que espesseix i perfuma la salsa. És un plat de paciència, pensat per reposar i guanyar caràcter l’endemà. Aquesta lectura clàssica, vinculada a les cases i a la memòria, encaixa amb el to del vídeo.
De Semproniana a les xarxes la xef barreja ofici i llegat
Per a qui necessiti context, Parellada dirigeix Semproniana, restaurant barceloní obert el 1993 al costat de la seva parella i soci, Santi Alegre. La seva biografia recorre la Fonda Europa de la seva família a Granollers i un camí públic en llibres, tallers i mitjans. La publicació del fricandó no és un caprici aïllat, sinó una altra manera de divulgar patrimoni culinari des del seu perfil més personal.
A TikTok, la cuinera també ha difós la recepta amb el mateix esperit pedagògic: cocció lenta, bolets hidratats a mig guisat i la imprescindible picada d’ametlles i avellanes. La repetició del format a ambdues plataformes confirma que no parlem d’un gest improvisat, sinó d’una peça pensada per ensenyar i, alhora, recordar.
Moixernons, vi i una picada que signa la casa
El detall tècnic reforça el relat emocional. Al vídeo, Parellada anota moixernons secs, un bon raig de vi negre i aromàtiques com romaní i farigola. La picada —ametlles, avellanes, pa torrat i all— posa segell català i converteix la salsa en una crema untuosa que demana pa. Es tracta d’un cànon culinari que la xef ha defensat amb insistència en la seva trajectòria, i que aquí apareix associat a un “avi” concret, amb nom i memòria.
La publicació ha generat respostes afectuoses de la seva comunitat, que sol celebrar aquests retorns a la cuina de casa. Parellada obre un àlbum familiar a través d’un guisat i, en fer-ho, reforça el seu paper d’ambaixadora de la cuina catalana.