Una rapera ataca a los catalanes en First Dates

Lo que empezó como una cita divertida entre dos jóvenes artistas acabó siendo uno de los momentos más comentados —y también criticados— de la televisión española esta semana. La rapera BB Trickz, conocida por su desparpajo y su éxito Yo soy la más mala de España, protagonizó en First Dates una velada. La cual combinó química inicial, confesiones insólitas y un comentario final que ha incendiado las redes.

De la química al desencuentro

BB Trickz llegó al popular programa de Cuatro con una mezcla de expectativas y humor. Ante Carlos Sobera, no dudó en presentarse con bastante sinceridad: "En las relaciones siempre la cago, he sido tóxica y me gusta ser infiel sin que se enteren". Su franqueza descolocó incluso al veterano presentador.

Su cita fue Guxo, un reguetonero de Barcelona que, lejos de intimidarse, también puso las cartas sobre la mesa: "Estoy siempre rodeado de chicas". Para BB Trickz, su desconocimiento de su carrera fue un punto a favor: “Me ha gustado que no me conociera”.

| Canva

Durante la cena, todo pareció ir sobre ruedas. Coincidieron en gustos musicales y hasta acabaron cantando juntos temas de Hombres G, momento que la rapera describió como divertido y espontáneo.

Influencers, confidencias y primeras impresiones

El ambiente relajado se mantuvo cuando se encontraron con Aleks y Gabi, dos influencers que también estaban en el programa. Guxo, sorprendido, descubrió entonces que su cita no era una aficionada más a la música: estaba sentado frente a una estrella de redes sociales con más de un millón de seguidores.

"Yo pensaba que cantabas por hobby", confesó él. Pero lejos de crear tensión, el descubrimiento pareció acercarlos. La velada continuó entre risas y confesiones, con BB Trickz valorando el desparpajo de su cita y su falta de vergüenza al cantar en público.

| Mediaset

El momento de la cuenta: el giro inesperado

Todo cambió al llegar la temida cuenta. BB Trickz anunció que había "olvidado la cartera", lo que provocó una inmediata reacción de Guxo: "Sí, los cojones, no te lo crees ni tú. Tiene que ser a medias". Ella se negó con firmeza: "Yo no pago la cuenta 50-50, ¿estás loco? Eso es de catalán, yo ya me he acostumbrado a los madrileños".

El comentario, soltado con naturalidad por la rapera, dejó a Guxo y al público sin palabras. Aunque intentó defenderse diciendo que debía "representar a su tierra", acabó pagando la cuenta al ver que su cita no tenía ninguna intención de contribuir.

Reacciones y consecuencias

Tras el programa, en los conocidos "totales", Guxo fue claro: "No tendría una segunda cita porque como pareja no llegaríamos a tanto". BB Trickz, por su parte, dijo que sí la tendría, "me gusta llevar la contraria". El comentario sobre los catalanes no pasó desapercibido, muchos espectadores lo calificaron de estereotípico y ofensivo.

En redes sociales, tanto seguidores de la rapera como usuarios anónimos debatieron si fue una broma fuera de lugar o una muestra de sinceridad brutal. La frase "eso es de catalán" se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter y otras plataformas, con usuarios reclamando respeto y otros acusando al programa de permitir esto.

Una cita que abrió un debate nacional

Más allá de la anécdota amorosa, la cita de BB Trickz y Guxo ha reabierto un debate sobre los estereotipos y cómo, incluso en contextos de humor, pueden perpetuar ideas dañinas. Mientras algunos defienden que el comentario fue simplemente una muestra del estilo provocador de la rapera. Otros consideran que es un recordatorio de que ciertos tópicos, aunque populares, deberían evitarse en televisión nacional.

En First Dates, la búsqueda del amor a veces revela mucho más sobre la sociedad que sobre los propios participantes. Esta cita no solo mostró las diferencias personales entre dos jóvenes artistas, sino también cómo una frase puede encender un debate sobre identidad, humor y respeto entre regiones.