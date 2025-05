La iaia Angeleta sentència sobre el tall de llum: 'Quan em vaig casar...'

El recent apagament que va enfosquir la península va deixar més que carrers a les fosques: va mostrar la vulnerabilitat de la vida moderna i la dependència total de la tecnologia. Mentre molts intentaven sobreviure les hores sense llum ni connexió, algunes veus van oferir perspectiva i calma. Una d'elles va ser la de la iaia Angeleta, que, als seus 94 anys, es va convertir en símbol de resiliència i memòria històrica.

Una jornada de desconcert i solidaritat

Tot va començar el dilluns 28 d'abril, quan una fallada massiva va deixar sense electricitat a milions de persones a Espanya i Portugal. En ciutats com Barcelona i Madrid, el transport públic va col·lapsar. El metro, el tramvia i els trens van deixar de funcionar, i la cobertura mòbil i l'accés a internet van desaparèixer.

Enmig del desconcert, la xef Maria Nicolau va donar consells per evitar que els aliments es fessin malbé: no obrir la nevera ni congelador i consumir els productes de fàcil accés. La seva recomanació va ser àmpliament compartida a les xarxes socials, on molts van buscar formes de sobreviure la situació.

Però no només els ciutadans anònims van viure moments complicats. La cantant Gisela, per exemple, es trobava assajant a Barcelona quan el plató es va quedar completament a les fosques. Per la seva banda, la model Martina Klein va relatar com ella i el seu fill van haver de recórrer a l'autoestop per poder tornar a casa seva.

La iaia Angeleta: experiència davant l'adversitat

Tanmateix, entre totes les històries que van sorgir durant l'apagament, cap va capturar tant l'atenció com la de la iaia Angeleta. Amb 94 anys i una gran popularitat a les xarxes socials, Angeleta va compartir la seva experiència amb humor i saviesa.

Fa uns mesos, ja havia emocionat els seus seguidors en publicar una fotografia inèdita de la seva joventut. Al costat del seu marit, presa fa 75 anys. “Semblem dos actors de Hollywood, no teníem res, però érem molt feliços”, va escriure aleshores.

Ara, enfrontant-se a un nou repte amb la serenitat que dona una vida llarga i plena d'aprenentatges, va tornar a oferir una lliçó de vida. Mentre molts es desesperaven per la manca d'electricitat, ella va recordar temps on la foscor era part de la rutina diària.

Un missatge que convida a la reflexió

"Recordeu que quan em vaig casar, vivia en aquesta casa sense llum, sense aigua ni telèfon, al mig del bosc", va escriure a Instagram. El seu missatge, lluny de transmetre preocupació, estava ple d'alegria i acceptació. "Avui ens hem quedat sense llum", va comentar amb naturalitat, com qui observa que la història és cíclica i que, malgrat els avenços tecnològics, certes situacions continuen repetint-se.

La iaia Angeleta no només va afrontar l'apagament amb molt humor, sinó que també va transmetre un missatge profund: la felicitat no sempre depèn de les comoditats modernes. La seva capacitat per adaptar-se i mantenir una actitud positiva es va convertir en un far per a molts durant aquell dia caòtic.

El que Angeleta ens va ensenyar al final de l'apagament

El més important que va revelar no va ser només un record del passat, sinó una perspectiva que molts havien oblidat: no tenir electricitat no significa necessàriament perdre la felicitat. Per a generacions com la seva, que van créixer sense molts dels recursos que avui considerem imprescindibles.

La manca de llum no és una tragèdia, sinó una oportunitat per recordar el que realment importa: la companyia, l'enginy i la capacitat d'adaptar-se. En un món on el confort i la immediatesa dominen totes les nostres vides, l'apagament del 28 d'abril i la serenitat de la iaia Angeleta van deixar una lliçó clara. Fins i tot en la foscor, es pot trobar llum.