Màxima preocupació, el Príncep Guillem reacciona a entrevista del germà: 'Existeix...'

La recent entrevista del príncep Harry amb la BBC ha revivat les tensions dins de la Família Reial Britànica. En ella, el duc de Sussex va expressar el seu desig de reconciliació amb el seu pare, el rei Carles III, i el seu germà, el príncep Guillem. No obstant això, les reaccions des del Palau de Buckingham indiquen que aquest anhel podria estar més lluny que mai de concretar-se.

Una aparició a televisió inèdita

El príncep Harry va concedir una entrevista a la BBC després de perdre l'apel·lació per recuperar la seguretat finançada per l'Estat al Regne Unit. Durant la conversa, va manifestar la seva frustració per la manca de comunicació amb el seu pare. Qui es nega a parlar-li a causa de les disputes sobre la seva seguretat; a més, va expressar la seva preocupació per la salut del monarca, afirmant: "No sé quant de temps li queda".

Aquestes declaracions no només han estat vistes com a inoportunes, sinó que també han estat considerades de molt mal gust per part d'alguns membres de la reialesa britànica. Fonts properes al Rei Carles III van indicar que està "frustrat" i "molest" amb el seu fill menor per continuar exposant assumptes familiars en públic.

| Instagram

La reacció del seu germà

La resposta del príncep Guillem ha estat particularment contundent. Segons fonts properes a l'hereu al tron, "no té cap incentiu" per comunicar-se amb el seu germà després de les seves últimes declaracions. Aquestes fonts assenyalen que existeix un "greu problema de confiança" dins de la Família Reial.

Especialment quan es tracta de compartir informació amb Harry, qui ha estat acusat de presentar només el seu punt de vista i criticar la institució. Tot i que Harry va expressar el seu desig de reconciliació, les accions recents semblen haver allunyat encara més aquesta possibilitat.

Després de la mort de la Reina Isabel II, diversos membres de la Família Reial van instar Harry a cessar els seus atacs públics. Si desitjava restablir la confiança i la seva relació amb el Rei Carles i el príncep Guillem. No obstant això, les seves declaracions a la BBC han minvat qualsevol possibilitat de reconciliació.

| América TV

Mentrestant, Meghan Markle va compartir a les seves xarxes socials una imatge de Harry amb els seus fills, Archie i Lilibet. Mostrant que el duc de Sussex està centrat en la seva família i aparentment aliè a la repercussió de les seves paraules. Les recents declaracions de Harry han aprofundit la bretxa amb la seva família, especialment amb el seu germà Guillem, qui no veu motius per tornar a reprendre el contacte amb ell.

La confiança, un cop perduda, és molt difícil de recuperar, i en el cas de la Família Reial Britànica, sembla que la reconciliació encara està molt lluny d'assolir-se. Serà possible que el temps i el perdó cristià que professa el Rei Carles III puguin sanar aquestes ferides? Només el futur ho dirà.