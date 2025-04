Una aficionada del Barça es fa viral a First Dates... però la cosa no acaba bé

El famós programa de cites First Dates sempre porta moments sorprenents. En aquesta ocasió, la protagonista va ser Miriam, coneguda com a 'jugui qui jugui' a Twitter, per la seva enorme passió pel FC Barcelona. La seva entrada al restaurant de l'amor va causar sensació des del primer minut.

Carlos Sobera, presentador habitual de l'espai a Cuatro, va rebre Miriam amb un somriure en veure-la arribar amb una bufanda blaugrana. En to humorístic, Sobera va bromejar dient: "El teu equip és el Real Madrid llavors?". La resposta va ser immediata i contundent. Miriam va deixar clar que la seva vida gira al voltant del Barça i va recordar amb emoció la històrica remuntada contra el PSG: "Aquell partit del 6-1 és inoblidable".

| Mediaset

Miriam va explicar a més el seu lema, que és tota una declaració d'intencions sobre la seva passió futbolística: 'jugui qui jugui', que significa "juegue quien juegue" en català. "Vull que guanyi l'equip, independentment de qui jugui. El meu jugador preferit ara mateix és Lewandowski", va afirmar orgullosa.

La cita que el programa li havia preparat va ser també molt especial. Cristina, coneguda a Twitter com a 'Cris del Mini', comparteix amb Miriam una gran afició pel FC Barcelona. "Em diuen 'Cris del Mini' perquè vaig començar fa 17 anys a anar al Mini Estadi, camp annex al Camp Nou", va explicar Cristina durant la cita.

Match incomplet

La idea de Sobera per trencar el gel va ser original i efectiva. Va suggerir rebre Cristina cantant l'himne del Barça, cosa que Miriam va acceptar entusiasmada. Ambdues van començar la seva trobada entonant juntes el popular càntic blaugrana. Aquest moment es va fer ràpidament viral a les xarxes socials, especialment entre la comunitat culé.

Tanmateix, encara que la passió pel Barça va ser un punt en comú, la cita no va avançar com Miriam esperava. Des del primer instant va quedar clar que, més enllà de compartir colors, faltava química personal entre ambdues. Cristina va mostrar un gran interès en el futbol femení i va assegurar que actualment és "millor que els homes". Miriam no va compartir aquesta visió: "He vist algun partit femení i els falta agressivitat, posicionament i tàctica". Això va evidenciar la primera gran diferència d'opinions entre elles.

La conversa no va sortir en cap moment del tema del FC Barcelona. Cristina va intentar en diverses ocasions parlar d'altres temes personals, però Miriam sempre tornava al Barça. "Tot ho relaciona amb el Barça", va comentar Cristina una mica frustrada en acabar la cita.

Finalment, va arribar el moment decisiu de la trobada. Cristina va reconèixer que compartien una gran afició pel club català, però va deixar clar que això no era suficient. Miriam, per la seva banda, va admetre també que encara que tenien interessos comuns, no existia atracció física. El programa va acabar amb ambdues acomiadant-se amistosament, sense intencions de tornar-se a trobar en un altre context romàntic. Encara que la cita no va acabar en amor, la seva passió compartida pel Barça va fer que aquesta trobada fos una de les més comentades a les xarxes.

First Dates va tornar així a demostrar que la passió futbolística, encara que uneix a molts, no sempre és suficient per trobar l'amor.