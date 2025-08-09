El poble amb vistes al mar on creixerà Miquel, el segon fill de Rafa Nadal

Rafa Nadal i Xisca Perelló estan d'enhorabona. El motiu és que ha vingut al món Miquel, el seu segon fill. I aquest, igual que el seu germà gran, creixerà en un espectacular poble amb vistes al mar.
En concret, viurà amb la seva família a la mansió que posseeixen a Porto Cristo, que pertany al municipi de Manacor. Es tracta d'una població preciosa, que compta amb una mica més de 9.000 habitants.
Porto Cristo, el lloc on es criarà Miquel, el segon fill de Rafa Nadal
Miquel, el segon fill de Rafa Nadal i Xisca Perelló ha nascut. Ho va fer dijous passat a l'hospital Quirónsalud Palmaplanas, però ha estat ara quan s'ha donat a conèixer públicament. Com també que el seu nom és una manera de recordar el pare d'ella, que va morir el 2023.
Després de rebre l'alta, el petit s'instal·larà amb els seus pares i el germà gran a la mansió que la família posseeix a Porto Cristo. Aquesta bonica localitat, que pertany a Manacor, compta amb una mica més de 9.000 habitants i conserva un encant mariner que enamora tant els veïns com els visitants.
Aquest poble s'ha convertit en el refugi perfecte per a Rafa Nadal. Aquí ha trobat la tranquil·litat i la privacitat que necessita per a la seva vida, lluny de la intensitat mediàtica que l'acompanya arran de la seva carrera esportiva. La casa no només destaca per la seva mida i disseny modern, sinó també per les vistes al mar que ofereix des de pràcticament qualsevol estança.
Aquesta propietat, que es va començar a construir el 2013, està adaptada per al dia a dia d'una família i, alhora, per acollir amics i familiars. És un lloc pensat per gaudir dels estius, però també de la calma de l'hivern mallorquí.
Un poble amb un entorn amb encant i racons únics
Porto Cristo és un poble que combina la bellesa de les seves cales i platges amb una rica oferta cultural i turística. El lloc més famós són les coves del Drach, un conjunt de grutes marcat pel llac Martel, un dels més grans subterranis del món.
Un altre dels seus atractius són les coves dels Hams, conegudes per les seves curioses formacions en forma d'ham. I per a qui busca relax, la cala Petita és una joia natural. Es tracta d'un arenal verge de més d'un quilòmetre de longitud, perfecte per desconnectar en un entorn pràcticament intacte.
Per al extenista, viure a Porto Cristo significa estar en contacte amb el mar, una cosa que forma part de la seva identitat com a mallorquí de naixement. A més a més, la proximitat a Manacor, la seva ciutat natal, li permet mantenir el vincle amb les seves arrels, la seva acadèmia i la seva família.
Miquel, el segon fill de Rafa Nadal i Xisca Perelló, creixerà, per tant, en un entorn que combina natura, tranquil·litat i qualitat de vida. La proximitat al mar no només ofereix unes vistes espectaculars, sinó que també brinda oportunitats per gaudir d'esports aquàtics. I, per descomptat, de passejades vora la costa i moments a l'aire lliure durant tot l'any.
En els darrers anys, Porto Cristo ha mantingut el seu caràcter de poble, tot i rebre visitants durant la temporada alta. Això el converteix en un lloc perfecte perquè una família coneguda internacionalment pugui portar una vida el més normal possible.
L'arribada de Miquel afegeix un nou capítol a la història d'aquest clan, que segueix apostant per la vida tranquil·la i arrelada a Mallorca. I per al mateix Rafa, no hi ha millor lloc per veure créixer els seus fills que aquest poble que combina l'essència marinera amb la serenitat que valora.