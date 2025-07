Quim Llisorgas (Com si fos ahir): Així ha solucionat un problema amb l’Administració

Els seguidors de Com si fos ahir estan acostumats a veure els seus personatges enfrontar-se a dilemes quotidians, a amors, desenganys i conflictes laborals. Cada tarda, els actors de la sèrie de TV3 s'endinsen a les nostres llars, convertint-se en rostres familiars. Un d'ells és Quim Llisorgas, l'encarregat de donar vida a Hèctor. Tanmateix, darrere de la seva feina a la petita pantalla, l'actor lliurava des de fa anys una batalla silenciosa, una lluita personal contra la burocràcia que per fi ha arribat al seu final.

Sovint, les històries més inspiradores no formen part d'un guió. Són aquelles que s'escriuen amb esforç, paciència i una determinació inqüestionable lluny dels focus i les càmeres. La de Quim és, sens dubte, una d'elles. Una victòria que té un gust molt millor que qualsevol gir argumental de la ficció.

Onze anys de lluita per un títol: la victòria de Quim Llisorgas

La notícia la va compartir el mateix actor a través del seu perfil d'Instagram, incapaç de contenir la seva alegria. "Us he de donar una gran notícia!", començava el seu missatge. Després de més d'una dècada d'espera i perseverança, Quim Llisorgas ha aconseguit el que per dret li corresponia: el títol de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Una situació que per a la majoria és un tràmit, per a ell es va convertir en una cursa de fons.

| TV3

El problema es remunta a onze anys enrere. Quim va aprovar l'ESO, però a causa d'una normativa incomprensible, se li va denegar el certificat oficial per haver cursat una "ESO adaptada" a causa de la síndrome de Joubert que pateix. Lluny de rendir-se, ell i la seva mare van iniciar una lluita que ha durat més del que es podia imaginar. "Després d'11 anys de lluita i perseverança, avui ens han trucat per dir-nos que ja tinc el certificat de l'ESO", explicava visiblement emocionat. "Estic eufòric i molt content per aquesta lluita tan necessària i tan important", concloïa en el seu vídeo.

La síndrome de Joubert i el precedent de TV3 en la inclusió

La síndrome de Joubert és un trastorn genètic poc comú que afecta el desenvolupament del cerebel i el tronc encefàlic, àrees del cervell que coordinen l'equilibri i altres funcions. En el cas de Quim, això es manifesta en una parla particular, una característica que els guionistes de Com si fos ahir han integrat amb total naturalitat en el seu personatge, Hèctor. El seu cas és un brillant exemple de superació i inclusió en el món de la interpretació.

En aquest final de temporada ha tingut cert protagonisme per algunes discussions amb l'Ivan que ja s'han solucionat. El personatge interpretat per Roger Coma li va mentir sobre un curs, ja que considerava que no estava capacitat per fer-lo. No li ho va dir per no ferir els seus sentiments, però finalment li ho ha acabat confessant.

Tot això no és casual. Sílvia ha animat Ivan a superar les seves pors i una d'elles era la de confessar aquesta veritat. Però la por principal d'Ivan la té a una tal Diana. Ho sabrem en el capítol final de temporada. Per ara, segons li ha explicat a Sílvia, sabem que no és la seva mare. Això i que el personatge serà interpretat per Mercè Aranega.

Amb el final de temporada de Com si fos ahir aquest diumenge i la confirmació d'una novena temporada, els espectadors podran continuar gaudint de la seva feina. Tanmateix, el seu triomf més gran ja l'ha aconseguit. Una història que ens recorda que les batalles més importants sovint es lliuren lluny de les càmeres. Quines altres barreres invisibles queden per enderrocar a la nostra societat?