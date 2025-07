La topada, que no recordaves, entre Toni Clapés i Berto Romero

Berto Romero és, sens dubte, un dels còmics més estimats i respectats del panorama audiovisual català i espanyol. Però fins i tot els més grans tenen els seus entrebancs. I en el cas de Berto, un d'ells va ser la seva brevíssima col·laboració al programa “Versió RAC1”, de Toni Clapés

Un inici amb il·lusió… i un final sobtat

Tot va començar a l'estiu de 2009, quan Toni Clapés va contactar amb Berto per sumar-se al programa amb una secció pròpia. La proposta va entusiasmar tots dos. Clapés, amb la intuïció afinada després de més de 6.000 programes, pensava que l'humor de Romero encaixaria a la perfecció amb el to de l'espai.

I Berto va acceptar, tot i que amb certs dubtes. La secció va arrencar, i en només 10-15 minuts, l'humorista va dir: “Bé, fins aquí la secció”, es va aixecar i va marxar. Mai més va tornar. El desconcert va ser total. Clapés, acostumat a la serietat professional dels seus col·laboradors, va intentar contactar amb Berto per entendre què havia passat.

La resposta va trigar a arribar: Romero no se sentia còmode, no havia connectat amb el format, i va decidir deixar-ho córrer. Una sortida discreta, sense polèmiques ni retrets, però que va deixar una empremta estranya en la història del programa.

El retrobament, 16 anys després

Aquest 2025, setze anys més tard, Berto va tornar a l'estudi de RAC1 per promocionar el seu espectacle teatral Lo nunca visto i el seu nou programa a Movistar+. El retrobament va ser cordial, carregat d'humor i, sobretot, de sinceritat. Romero, entre rialles i una certa vergonya, va entonar el mea culpa públicament: “Demano disculpes a l'audiència de RAC1. Entenc que us enfadéssiu. Va ser una experiència vergonyosa que havia esborrat del meu cap”.

Toni Clapés, sempre elegant, va treure ferro a l'assumpte i es va mostrar agraït per haver comptat amb ell, encara que fos per tan poc temps. “Per mi va ser un privilegi. Em va encantar que vinguessis”, li va dir a l'humorista. Tot i això, tots dos van coincidir en l'insòlit d'aquella situació: una secció que va néixer sense gaire sentit.

Una lliçó d'honestedat i professionalitat

Berto va aprofitar el moment per llançar una reflexió sincera: “Està molt bé que quan fem alguna cosa malament, donem la cara i en parlem”. Amb aquestes paraules, el còmic va tornar a guanyar-se l'admiració del públic. Perquè no cada dia una figura pública admet amb humilitat un error del passat i l'afronta amb tanta naturalitat.

La visita de Romero no només va servir per recordar aquell episodi, sinó també per evidenciar la complicitat i el respecte que hi ha entre tots dos. Clapés i Berto, dos referents de l'entreteniment a Catalunya, van demostrar que els errors del passat poden convertir-se en aprenentatges si es gestionen amb honestedat i sentit de l'humor.

Hi haurà una segona oportunitat

Tot i que no es va confirmar res, els oients ja somien amb una possible nova secció de Berto a RAC1. Aquesta vegada, amb més rodatge, amb més claredat… i amb més de deu minuts de durada. Si alguna cosa ha demostrat aquesta història, és que els fracassos no han de ser definitius. I que, de vegades, el “vist i no vist” també deixa empremta.