Roger Coma la fa grossa: Marc Ribas al·lucina

L'actor de 'Com si fos ahir', Roger Coma, ha participat en un dels programes més vistos del moment. Estem parlant de 'Cuina com puguis', presentat per Marc Ribas. El xef és un habitual de la Televisió de Catalunya, amb el seu programa estrella, 'Joc de Cartes'. Ara, per segona temporada consecutiva, lidera el 'Cuina com puguis', un concurs de cuina molt peculiar.

Els concursants han de treballar amb les mans lligades, cantant i superant tot tipus de proves que compliquen el procés de cuinar. Per exemple, amb un got lligat al cinturó i una bola lligada d'una corda, ha aconseguit encistellar dins d'aquest got. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials.

Roger Coma, un actor amb una llarga trajectòria

Destacà el seu paper a la sèrie Porca misèria (2004–2007), on interpretà Roger, un jove executiu capritxós i superficial. També ha participat en altres sèries de TV3 com Jet Lag, El cor de la ciutat, Gran Nord, El crac i Com si fos ahir, en la qual des de 2019 interpreta Iván, un interiorista homosexual. ​

A nivell nacional, ha treballat en produccions com Gran Hotel (2013), Amar es para siempre (2014–2015), Seis hermanas (2016) i Los protegidos (2010–2011).

A més, el 2022 debutà com a presentador en el programa de TV3 Caiguts del cel, on recorria Catalunya buscant hereus que desconeixien la seva condició.

| F.C. Barcelona, TV3

Carrera teatral

En teatre, Coma ha participat en nombroses obres, incloent Escape Room (2022), El electe (2017), Laponia (2017), Dalí versus Picasso (2014), El mercader de Venècia (2012), Fedra+Hipòlit (2002) i Bodas de sangre (2001).

El 2024, protagonitzà l'obra Conqueridors, una comèdia èpica sobre l'afany de conquesta que tots portem dins, escrita per Ramon Madaula. Culturalia​

Cine

En el cinema, Coma ha treballat en pel·lícules com Carícies (1998), Para que no me olvides (2005), Salvador (Puig Antich) (2006), El Greco (2007) i A la deriva (2009).

També ha creat i protagonitzat la sèrie web Les coses grans (2013), una comèdia autoficcional que rebé un premi Ondas.

| 3Cat

Pas pels monòlegs

El 2024, Coma debutà en el stand-up comedy amb el monòleg No ho hauria de fer: preparant el discurs del funeral, presentat al festival Cruïlla Comèdia i posteriorment a El Molino de Barcelona. En aquest espectacle, reflexiona amb humor sobre la mort i els rituals funeraris. ​