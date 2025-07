Quim Llisorgas (Com si fos ahir): Así ha solucionado un problema con la Administración

Los seguidores de Com si fos ahir están acostumbrados a ver a sus personajes enfrentarse a dilemas cotidianos, a amores, desengaños y conflictos laborales. Cada tarde, los actores de la serie de TV3 se cuelan en nuestros hogares, convirtiéndose en rostros familiares. Uno de ellos es Quim Llisorgas, el encargado de dar vida a Hèctor. Sin embargo, detrás de su trabajo en la pequeña pantalla, el actor libraba desde hace años una batalla silenciosa, una lucha personal contra la burocracia que por fin ha llegado a su fin.

A menudo, las historias más inspiradoras no forman parte de un guion. Son aquellas que se escriben con esfuerzo, paciencia y una determinación inquebrantable lejos de los focos y las cámaras. La de Quim es, sin duda, una de ellas. Una victoria que sabe mucho mejor que cualquier giro argumental de la ficción.

Once años de lucha por un título: la victoria de Quim Llisorgas

La noticia la compartió el propio actor a través de su perfil de Instagram, incapaz de contener su alegría. "¡Os tengo que dar una muy buena noticia!", comenzaba su mensaje. Tras más de una década de espera y perseverancia, Quim Llisorgas ha conseguido lo que por derecho le correspondía: el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una situación que para la mayoría es un trámite, para él se convirtió en una carrera de fondo.

| TV3

El problema se remonta a once años atrás. Quim aprobó la ESO, pero debido a una normativa incomprensible, se le denegó el certificado oficial por haber cursado una "ESO adaptada" debido al síndrome de Joubert que padece. Lejos de rendirse, él y su madre iniciaron una lucha que ha durado más de lo imaginable. "Después de 11 años de lucha y perseverancia, hoy nos han llamado para decirnos que ya tengo el certificado de la ESO", explicaba visiblemente emocionado. "Estoy eufórico y muy contento por esta lucha tan necesaria y tan importante", concluía en su vídeo.

El Síndrome de Joubert y el precedente de TV3 en la inclusión

El síndrome de Joubert es un trastorno genético poco común que afecta al desarrollo del cerebelo y el tronco encefálico, áreas del cerebro que coordinan el equilibrio y otras funciones. En el caso de Quim, esto se manifiesta en un habla particular, una característica que los guionistas de Com si fos ahir han integrado con total naturalidad en su personaje, Hèctor. Su caso es un brillante ejemplo de superación e inclusión en el mundo de la interpretación.

En este final de temporada ha tenido cierto protagonismo por algunas discusiones con Iván que ya se han solucionado. El personaje interpretado por Roger Coma le mintió acerca de un curso, ya que consideraba que no estaba capacitado para hacerlo. No se lo dijo para no herir sus sentimientos, pero se lo ha acabado confesando.

Todo esto no es casual. Sílvia ha animado a Iván a superar sus miedos y uno de ellos era el de confesar esa verdad. Pero el principal miedo de Ivan lo tiene a una tal Diana. Lo sabremos en el capítulo final de temporada. Por ahora, según le ha contado a Sílvia, sabemos que no es su madre. Eso y que el personaje será interpretado por Mercè Aranega.

Con el final de temporada de Com si fos ahir este domingo y la confirmación de una novena entrega, los espectadores podrán seguir disfrutando de su trabajo. Sin embargo, su mayor triunfo ya lo ha conseguido. Una historia que nos recuerda que las batallas más importantes a menudo se libran lejos de las cámaras. ¿Qué otras barreras invisibles quedan por derribar en nuestra sociedad?