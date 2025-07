L’actor de ‘Com si fos ahir’ amb qui Rosa Boladeras té dos fills en comú

La ficció catalana es prepara per a un esdeveniment televisiu aquest diumenge: el final de la vuitena temporada de Com si fos ahir. La sèrie de TV3, que ha aconseguit mantenir-se com a líder de la seva franja, s'acomiada temporalment amb un especial en prime time que promet resoldre les trames que han mantingut en suspens milers d'espectadors. Entre els seus personatges més comentats hi trobem l'Eugeni, un home complex i seductor que ha posat a prova la paciència de l'audiència.

Darrere d'aquest personatge hi ha una cara molt coneguda de la televisió catalana. Tanmateix, més enllà dels platós i els guions, la seva vida personal amaga connexions fascinants amb una altra de les grans actrius de l'escena catalana, un vincle que ha donat com a fruit una nova generació d'artistes.

Oriol Vila: l'home darrere del polèmic Eugeni

L'Eugeni (Oriol Vila) ha estat una de les incorporacions de la segona meitat de temporada a ‘Com si fos ahir’. De fet, va aparèixer després de Setmana Santa per revolucionar la Barnateca. Propietari d'un hotel, va encarregar el càtering per a diversos esdeveniments. Un dels personatges amb més èxit amb les dones que ha aparegut a la sèrie.

| TV3

Ho va intentar amb la Cristina, amb la Gemma, amb la Celia, amb la Itziar. I amb gairebé totes les dones amb qui ha pogut. Ho va aconseguir amb tres de les quatre i a partir d'aquí es van generar tota mena de situacions confuses.

Ha estat amb la Cristina amb qui ha tingut una relació més propera. De parella. Però les infidelitats s'han succeït. Després de molts malentesos i una conversa intensa, la Cristina ha decidit donar-li una altra oportunitat. Tot i que d'aquí al capítol de diumenge, final de temporada, poden passar moltes coses.

El que molts espectadors potser no recorden és que l'Oriol va ser parella de l'actriu Rosa Boladeras. Rosa Boladeras no ha participat a ‘Com si fos ahir’ però sí que ho fa la seva filla, la Sara Diego. És la Carla, la dona d'en Manel, fill de l'Andreu i la Gemma.

| TV3

A la Rosa l'hem pogut veure en altres sèries de TV3 com ‘La Riera’, antecessora de ‘Com si fos ahir’ o a ‘Temps de silenci’. També va participar en altres culebrots de tarda de TV3. En el primer, ‘Poblenou’, com ja vam explicar a XCatalunya. A ‘Laberint d’Ombres’ també va tenir un petit paper com a terapeuta de l'Esteve (Lluís Soler). Actualment, la Rosa Boladeras compagina l'actuació amb la política. És regidora a Terrassa.

Una saga d'artistes forjada entre escenaris

Però la saga no s'acaba aquí. Del seu amor amb l'Oriol Vila van néixer dos fills més, que també porten l'art a les venes: en Tim i la Carlota. El vincle entre ells transcendeix qualsevol guió televisiu. Rosa Boladeras i Oriol Vila actualment ja no són parella.

Tim Vila Boladeras, l'hereu que ja brilla amb llum pròpia

El llegat artístic de la parella té en Tim Vila Boladeras el seu exponent més visible. Amb 21 anys, el jove ja ha fet els seus primers passos ferms en el món de la interpretació, demostrant que la genètica i el talent són una combinació poderosa. El seu debut es va produir a la sèrie de TV3 'Això no és Suècia'.

Tot i que també ha explorat la producció musical, sembla que la crida de l'actuació és irresistible. Juntament amb la seva germana Carlota, de 17 anys, que ja es presenta a càstings, conformen la nova generació d'aquesta família d'artistes.

Mentre l'Eugeni de la ficció s'enfronta al seu destí en el final de temporada, l'Oriol Vila real pot sentir-se orgullós del seu llegat.