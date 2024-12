Què va ser de Laia Costa, Rym a 'Polseres Vermelles', la seva vida actual

per Sergi Guillén

Polseres Vermelles va marcar un abans i un després en la televisió catalana, conquerint audiències de totes les edats. Estrenada a TV3 el 2011, la sèrie retratava la vida d'un grup de joves ingressats en un hospital. Abordant temes com l'amistat, la malaltia i la superació personal amb una sensibilitat poques vegades vista.

Creada per Albert Espinosa, qui va basar la trama en les seves vivències, la sèrie va connectar amb el públic gràcies a la seva autenticitat. I a un elenc carismàtic que incloïa actors com Àlex Monner i Joana Vilapuig.

A més de ser un èxit a Catalunya, el seu impacte va transcendir fronteres, sent adaptada en països com els Estats Units i Itàlia. Polseres Vermelles no només va reforçar la qualitat de les produccions catalanes. Sinó que també es va convertir en un fenomen cultural, deixant un llegat d'esperança i humanitat que segueix ressonant avui.

La carrera d'una de les seves actrius

Durant la primera temporada de Polseres Vermelles coneixem personatges que formen part d'aquest icònic grup, sent aquests Lleó, Jordi, Cristina, Ignasi, Toni i finalment Roc. No obstant això, durant la segona temporada, alguns d'ells acaben abandonant l'hospital, com és el cas de Roc, qui acaba despertant del coma.

| TV3

D'altra banda, en aquesta segona entrega també apareixen nous personatges, com és el cas de Rym, una noia de 18 anys interpretada per Laia Costa. Després de l'adéu de Jordi, aquesta adolescent es converteix en la nova companya d'habitació de Lleó, i passa a ser un dels nous protagonistes de la sèrie catalana.

Rym, el nom de la qual li va posar la seva mare en nom d'una gasela ja extinta, arriba al famós hospital després de ser diagnosticada amb un càncer de mama. El seu paper en la producció de TV3 va ser un dels seus primers grans èxits en televisió, després del seu pas per la sèrie Bandolera l'any 2011.

Després de la seva interpretació a Polseres Vermelles, la seva carrera com a actriu es va catapultar cap a la fama, i des de llavors ha format part de molts projectes. A més, per difícil de creure que sembli, Laia ja té 39 anys, i fins i tot té ja 2 fills.

La catalana també ha tingut una extensa carrera en el món cinematogràfic. Arribant fins i tot a guanyar un Premi Goya a Millor actriu protagonista pel seu paper en la pel·lícula Cinco lobitos.

Actualment ha format part de produccions televisives com La rueda del tiempo o la sèrie de TV3 Cites. A més, el seu últim treball en la pel·lícula Un amor li ha valgut rebre diverses nominacions com el Premi Gaudí a Millor actriu protagonista. D'altra banda, per aquesta mateixa pel·lícula va aconseguir alçar-se amb el guardó a Millor interpretació femenina en els Premis Platino.