Leonor de Borbó en evidència: Una imatge la deixa KO

En les últimes setmanes, la Princesa Leonor ha estat al centre de la polèmica. La seva celebració d'aniversari número 19 va coincidir amb la tragèdia que va assotar València després de les intenses pluges de la DANA. Mentre la família Borbó gaudia d'una luxosa festa, els habitants de Paiporta i altres localitats lluitaven contra el fang i l'aigua.

La situació s'agreuja amb les decisions recents de la Casa Reial. Froilán i Victoria Federica, que van expressar interès a col·laborar amb les tasques d'ajuda a València, no van rebre autorització per fer-ho. Fonts properes asseguren que aquesta negativa es deu a un intent de protegir la imatge de l'hereva.

Per si no fos prou, Leonor també ha estat motiu de comentaris a l'Escola Naval. Segons diverses fonts, Letícia ha hagut d'intervenir directament per frenar les constants escapades nocturnes de la seva filla. Les festes i trobades socials no passen desapercebudes, i han portat que Leonor rebi un toc d'atenció pel seu comportament.

La comparació amb Christian de Dinamarca

El príncep Christian de Dinamarca ha ofert una imatge oposada als mitjans. La Casa Reial danesa va publicar imatges del jove ajudant en tasques humanitàries a Àfrica. Una de les fotografies el mostra treballant en terrenys fangosos, cosa que molts han interpretat com una indirecta cap a Leonor.

Christian no només mostra una actitud exemplar, sinó que també ha compartit detalls sobre la seva experiència. Durant tres mesos, ha participat en tasques de conservació de la natura, construcció d'habitatges i registre de fauna local. Aquest compromís ha estat elogiat tant dins com fora de Dinamarca, destacant-lo com un model a seguir per a altres joves de la reialesa.

Les diferències entre les dues cases reials

El contrast entre les cases reials d'Espanya i Dinamarca no passa desapercebut. Mentre Christian es taca les mans, Leonor sembla estar més interessada en esdeveniments socials que en compromisos humanitaris. Aquesta disparitat ha generat debat sobre la preparació de tots dos com a futurs monarques.

A més, els experts en protocol assenyalen que la comunicació des de la Zarzuela ha estat deficient. L'enfocament en protegir la imatge de Leonor podria estar tenint l'efecte contrari. Mentrestant, els danesos no dubten a mostrar Christian treballant, guanyant-se el respecte del públic.

Una oportunitat perduda

La recent tragèdia a València podria haver estat una oportunitat perquè Leonor demostrés la seva empatia i compromís. No obstant això, la falta d'acció per part de la princesa ha alimentat les crítiques. Les comparacions amb altres cases reials europees no juguen al seu favor i destaquen encara més les deficiències en la seva preparació com a hereva.

Amb l'any nou a la volta de la cantonada, queda per veure si Leonor i la seva família prendran mesures per canviar aquesta percepció. Per ara, les imatges de Christian de Dinamarca continuaran sent una ombra difícil d'evitar per a la futura reina d'Espanya.