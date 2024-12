Igor Szpakowski, Jordi a 'Polseres Vermelles', així és ara

Polseres Vermelles és una icònica sèrie catalana que va marcar un abans i un després en la televisió pública per la seva emotiva trama i connexió amb el públic jove. Creada per Albert Espinosa i dirigida per Pau Freixas, narra la història d'un grup d'adolescents que es coneixen en un hospital. Allà serà doncs, on enfronten malalties greus mentre forgen una amistat única i inspiradora.

Cada personatge aporta una perspectiva diferent: superació, amor, humor i resiliència. El que fa que la sèrie sigui un cant a la vida i a l'esperança fins i tot en els moments més foscos. Estrenada el 2011 a TV3, el seu èxit va transcendir fronteres, inspirant adaptacions internacionals.

L'autenticitat i profunditat emocional de Polseres Vermelles van aconseguir conquerir audiències i crítics, consolidant-la com un fenomen cultural a Catalunya i més enllà. El seu llegat segueix viu com un referent de narrativa commovedora i empoderadora.

El canvi d'un dels seus protagonistes

Un dels protagonistes d'aquesta sèrie és Jordi, interpretat pel carismàtic Igor Szpakowski, qui alhora és un dels fundadors de les Polseres Vermelles. El noi va ingressar a l'hospital on transcorre tota la sèrie després de ser diagnosticat amb càncer. Allà, l'internen i li acaben amputant la seva cama dreta, i coneix els amics que l'ajudaran a portar millor aquests durs moments.

| TV3

Un d'aquests companys és Lleó, el seu company d'habitació i el qual també pateix un càncer i perd la cama dreta. A més, Lleó és el líder del famós grup, seguit per Jordi, sent aquest el segon. Finalment, a la segona temporada després de superar la seva lluita amb aquesta cruel malaltia, acaba abandonant l'hospital amb una cama ortopèdica.

L'actor, Igor, tenia 15 anys quan va acabar la seva participació a Polseres Vermelles, i aquest va ser el projecte que va catapultar la seva carrera com actor. No obstant això, encara que ha arribat a formar part d'altres projectes televisius i fins i tot cinematogràfics. L'intèrpret d'origen holandès no ha tornat a tenir mai un paper protagonista de nou.

►QUÉ PASÓ con los Actores de PULSERAS ROJAS❓/ Antes y Después en 2023

Actualment ja té 27 anys d'edat, i després del seu pas per la producció de TV3, va arribar a aparèixer en altres projectes de la cadena de televisió. Un d'aquests va ser la seva col·laboració en l'episodi 6 de la famosa sèrie de 2015 'Cites', on va fer el paper de Marc.

D'altra banda també ha participat en altres projectes d'altres cadenes com RTVE, sortint en un episodi de 'Carlos, Rey Emperador'. Igual que amb Antena 3, on va formar part del repartiment de personatges de la sèrie 'La Catedral del Mar'.

"NO HO CREC"

A més, com hem dit, també ha fet el salt al món del cinema amb pel·lícules com 'La pròxima pell' o 'El fotògraf de Mauthausen'. L'actor també sembla estar en diversos projectes independents en els últims temps, sent un curtmetratge anomenat 'NO HO CREC' un d'ells.