Així era Nil Cardoner, Marcel a Com si fos ahir, a Polseres Vermelles: El seu canvi

Tots recordem Roc de Polseres Vermelles, una sèrie que es va convertir en tot un fenomen televisiu a Catalunya que va marcar un abans i un després en la ficció juvenil. Creada per Albert Espinosa i emesa a TV3, aquesta sèrie narrava la vida d'un grup de joves ingressats a un hospital.

La premissa ens traslladava a aquest depriment lloc on es veia els nens patir algunes de les pitjors malaltes imaginables. Tot i això, la sèrie ens posava el punt de vista en un grup d'amics que formaven una amistat totalment infrangible.

El personatge de Nil Cardoner a 'Polseres Vermelles'

Dins aquest grup d'amics hi havia Roc, interpretat per Nil Cardoner, el personatge més jove d'aquesta pinya. A la primera temporada, se'ns presenta a Roc amb una veu seva a off, ja que aquest és a l'hospital després d'haver patit un coma.

El noi va ser el segon a unir-se al famós grup de les Polseres Vermelles, i gràcies a la seva veu podem anar veient tot el que passa en aquest hospital. A través dels primers capítols vam descobrir que Roc va patir un accident en una piscina i quan el van treure ja estava en coma.

Amb ell, un altre personatge molt important per a ell va ser el seu company de quart, Ignasi, qui va acabar mort al quiròfan. Tot i això, just abans ens va deixar una de les escenes més icòniques i esquinçadores de la sèrie. Ignasi va parlar amb Roc al lloc on aquest es trobava de forma simbòlica durant el seu coma just abans de morir.

TV3 - Els matins - Els protagonistes de "Polseres Vermelles", emocionats amb l'èxit

A la segona temporada, el jove va acabar despertant del coma i va abandonar l'hospital. Tot i això, va seguir en tot moment en contacte amb el grup que hi va formar. Sobretot amb Lleó, el líder de les Polseres Vermelles.

El seu paper a 'Com si fos ahir'

Han passat molts anys i Nil Cardoner ha crescut. Ara té 26 anys i des de fa unes temporades és Marcel a 'Com si fos ahir'. És germanastre de Marc (Marco H.Medina) encara que no es van conèixer fins que ja van ser grans.

Va ser quan es va descobrir que Quim (Jordi Rico) era el seu veritable pare. A Quim, molt faldiller, fins i tot li va aparèixer una filla després de mort, Virgínia. El personatge interpretat per Alexandra Pino va ser una de les sensacions de la temporada passada.

| TV3

I encara va tenir temps de tenir una altra filla, la Ginesta, la més petita. Aquesta, això sí, no era secreta. De tots els germans, qui menys s'assembla a Quim és Marcel.

És responsable i força noble, molt diferent del seu germà, més interessat igual que la seva mare Cati. Els germans han tingut força problemes encara que sempre s'han acabat reconciliant. Amb què passarà aquesta temporada veurem si l'enfrontament ja serà definitiu.