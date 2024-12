Ni amb els seus fills ni amb Iñaki: Així serà el car cap d'any de Cristina de Borbó

per Sergi Guillén

La història de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin va estar marcada per un romanç que va capturar l'atenció de tota Espanya. Durant anys, van ser la parella ideal de la monarquia, mostrant una imatge d'estabilitat i felicitat. No obstant això, els problemes legals i els escàndols van posar a prova la seva relació, i finalment, l'amor no va resistir.

El divorci de la Infanta i l'exjugador d'handbol es va consumar després de més de dues dècades junts. Els mitjans van captar com la relació es deteriorava mentre Urdangarin apareixia en públic amb una altra dona, Ainhoa Armentia. Aquest fet va marcar un punt d'inflexió en la vida de Cristina, qui va buscar refugi en els seus fills i la seva germana Elena.

Des de la signatura del divorci, la Infanta Cristina ha intentat refer la seva vida. Encara que es manté allunyada de l'exposició mediàtica, les poques vegades que apareix en públic se la veu acompanyada dels seus fills o familiars propers. Aquest any, no obstant això, ha decidit acomiadar el 2024 d'una manera diferent, optant per un pla que reflecteix tant luxe com intenció de donar un gir a la seva vida.

Un cap d'any lluny d'Espanya

Cristina ha decidit no passar el cap d'any amb els seus fills, que estaran amb el seu pare a Vitòria. En el seu lloc, viatjarà a Abu Dhabi per reunir-se amb la seva germana Elena i el seu pare, el Rei Emèrit Joan Carles I. Aquesta decisió marca un canvi respecte a altres anys, en què optava per reunions més discretes a Madrid o Barcelona.

L'elecció d'Abu Dhabi no és casual. Des del seu exili als Emirats, Joan Carles I ha mantingut una vida d'excessos i luxes. Cristina ha volgut aprofitar aquest context per envoltar-se d'un ambient d'opulència, deixant enrere un 2024 marcat pels alts i baixos personals.

Una festa per oblidar

La família ha organitzat una gran celebració a Abu Dhabi, on Cristina espera trobar una mica d'alegria després d'un any complicat. Fonts properes asseguren que la infanta vol gaudir amb rialles i bona companyia. La festa promet ser una de les més exclusives, amb un cercle selecte d'invitats i detalls de luxe que inclouen sopars gourmet i entreteniment.

És la primera vegada que Cristina passarà aquestes dates a Abu Dhabi. Segons el seu entorn, està entusiasmada per l'oportunitat de desconnectar i començar el 2025 amb energies renovades. "Vol deixar enrere els moments durs i obrir-se a noves possibilitats", comenten fonts pròximes a la família.

Les celebracions reials sota crítiques

La Família Reial sempre ha estat objecte de crítiques per les seves celebracions excessives i costoses. Aquest cap d'any no serà l'excepció. El luxe i l'exclusivitat d'Abu Dhabi seran novament el centre de debat, mentre molts es pregunten si aquestes decisions són acords amb el context social.

Cristina, no obstant això, sembla decidida a prioritzar el seu benestar. Encara que les polèmiques no l'abandonen, aquest cap d'any promet ser molt diferent per a una dona que busca recuperar el control de la seva vida enmig de tantes adversitats.