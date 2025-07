El pla d’estiu que recomana Francesc Mauri

per Joan Grimal

L'estiu és sinònim de platja per a molts, però també hi ha qui prefereix fugir de la calor, les aglomeracions i la sorra enganxosa. El meteoròleg Francesc Mauri, des del seu perfil de X (@MeteoMauri), ho té clar: una de les millors opcions per a aquest estiu és pujar a 2.500 metres d'altitud, a prop del naixement del riu Ter.

En la seva publicació, Mauri recorda que “és una altra opció per pujar a 2.500 m”, destacant el valor paisatgístic i natural del lloc, on les fonts del Ter brollen a pocs metres del cim del Bastiments. “Un pla perfecte per a qui busca natura i aire pur sense fer una travessa extrema”, escriu.

El telecadira panoràmic, una experiència accessible

Una de les grans atraccions de Vallter a l'estiu és el telecadira panoràmic, obert de 9:30 a 14:45 h, que permet accedir de manera còmoda i ràpida a les zones més altes del complex. Des de dalt, es poden contemplar panoràmiques espectaculars de la vall de Camprodon, les muntanyes veïnes i, en dies clars, fins i tot el mar Mediterrani.

L'arribada amb el telecadira et deixa a pocs minuts caminant del naixement del riu Ter, un lloc simbòlic i ple d'encant, especialment per als més petits, que poden veure com l'aigua brolla literalment de les entranyes de la muntanya.

Activitats per a tots els gustos i edats

Però Vallter no s'acaba al telecadira ni al riu. L'oferta d'estiu inclou circuits d'orientació per a qui vulgui practicar amb mapa i brúixola, rutes de senderisme senyalitzades, i fins i tot un circuit infantil de motos, especialment pensat perquè els nens i nenes puguin gaudir de la muntanya de manera activa i segura.

És una aposta per un turisme de proximitat, familiar i educatiu, en què l'experiència no depèn només del destí, sinó de la manera de viure-la. Fer una excursió al naixement del Ter, aprendre a orientar-se o simplement observar marmotes amb prismàtics són activitats que deixen empremta, molt més enllà d'una foto a Instagram.

I després, esmorzar de forquilla

Com no podia ser d'una altra manera, el pla d'estiu no estaria complet sense un bon àpat. I aquí Vallter torna a sorprendre. El servei de restauració està obert, i ofereix una carta amb esmorzars de forquilla —sí, amb totes les lletres: truites, botifarres, mongetes i altres plats de muntanya.

Aquest detall, que pot semblar petit, marca una gran diferència respecte a altres estacions que obren a l'estiu però amb serveis mínims. Aquí, la filosofia és clara: fer sentir els visitants com a casa, però a 2.500 metres d'altitud.

Una alternativa saludable, assequible i sostenible

En un moment en què el turisme de masses planteja cada cop més interrogants, propostes com la de Vallter guanyen força. No només perquè eviten la sobresaturació de la costa, sinó perquè ofereixen una connexió directa amb la natura, amb beneficis clars per a la salut física i mental.

A més, accedir-hi és fàcil: des de Barcelona, s'hi pot arribar en cotxe en unes dues hores i mitja, i el darrer tram fins a l'estació està totalment asfaltat. L'entrada al telecadira i les activitats tenen preus assequibles, i hi ha descomptes per a famílies, grups i escoles.

Aquest estiu, si vols fugir de la calor, respirar aire net, veure néixer un riu i menjar com un rei, fes cas de Francesc Mauri: puja a Vallter.