‘Com si fos ahir’ i Llucià Ferrer donen una gran alegria a TV3

per Duna Costa

En els últims dies, TV3 ha viscut una onada de bons resultats en audiències. La sèrie ‘Com si fos ahir’ i el concurs ‘Atrapa’m si pots’, presentat per Llucià Ferrer, no comparteixen ni elenc ni format, però sí una actuació sòlida en solitari que està reforçant el lideratge de la cadena.

‘Com si fos ahir’ manté la seva hegemonia a la sobretaula

La sèrie diària, emesa de dilluns a divendres a les 15.50 h des de la seva estrena el setembre de 2017, continua recollint xifres notables. Va assolir un dels seus màxims amb 355.000 espectadors i un 23,8 % de quota de pantalla. Aquesta estabilitat parla de l’aferrament de l’audiència a històries quotidianes amb passió, valors i personatges reconeixibles. En una franja generalment volàtil, “Com si fos ahir” torna a confirmar el seu estatus de pilar a TV3.

‘Atrapa’m si pots’: Llucià Ferrer connecta a la nit

Per la seva banda, Llucià Ferrer, amb el seu concurs televisiu “Atrapa’m si pots”, ha aconseguit atreure atenció constant. El programa s’emet de dilluns a divendres a les 19 h, just abans de sopar. Potser aquesta serà la clau del seu èxit, encara que també podria ser gràcies al seu presentador. Llucià Ferrer encarna un format dinàmic que ja venia generant excel·lents dades els caps de setmana, i ara també durant la setmana.

| TV3, XCatalunya

El passat 9 de febrer va congregar 314.000 espectadors, la millor xifra des de març de l’any anterior. El carisma de Ferrer i el seu estil proper expliquen per què el programa manté resultats destacats sense recórrer a protocols sensacionalistes.

Franges horàries diferents, però ambdós exitosos

TV3 està experimentant un notable revulsiu a la seva graella gràcies a l’impuls de dues obres que marquen tendència en franges diferents. ‘Com si fos ahir’ ha aconseguit un nou pic històric amb el share indicat anteriorment en un dels seus episodis recents, una dada que subratlla la seva gran connexió emocional amb el públic. Al mateix temps, ‘Atrapa’m si pots’ ha viscut una temporada carregada de moments memorables, entre ells repartir el pot més gran de la història de TV3, de 241.000 €, i consolidar la seva base fidel d’espectadors, vorejant el 20 % de share diari.

Aquest reforç simultani respon a una estratègia editorial sòlida. Apostar per formats que combinen producció local, històries properes i personatges -o presentadors- amb ganxo. En aquest sentit, la ficció manté el seu estatus com un dels pilars de la sobretaula, mentre que el concurs aporta un to distès i emotiu en horari vespertí, generant expectativa sense recórrer a recursos sensacionalistes.

Antecedents i veu oficial a xarxes

‘Com si fos ahir’, des del seu inici el 2017, ha renovat setmana rere setmana pels seus lligams emocionals amb l’audiència. Per la seva banda, Ferrer no és un nouvingut: periodista de llarga trajectòria en ràdio i televisió, va debutar a la televisió autonòmica el 2018 amb aquest concurs. A xarxes, els seguidors valoren la seva proximitat i bon tracte amb els concursants, cosa que ell mateix subratlla en entrevistes: "la meva feina és que se sentin com a casa."

| TV3, XCatalunya, Justicon

La premsa regional ha elogiat les xifres: “l’Atrapa’m si pots ha generat audiències molt bones els dissabtes i els diumenges”, mentre que el serial continua “liderant la sobretaula amb un share del 23,8 %”.

Per què impacten per separat

Tres claus expliquen la seva potència mentre es mantenen independents:

Format local amb segell català. Tots dos se senten genuïnament propis, amb llenguatge, escenaris i protagonistes reconeixibles.

To proper sense estridències. Ni sensacionalisme ni escàndols: narrativa clara, personatges empàtics.

Temporització estratègica. Sèrie a mitja tarda, concurs en horari vespertí; cobreixen diferents públics i moments del dia.

| TV3, XCatalunya, Justicon

El que suposen aquestes dades per a 3Cat

Entre tants altres punts positius per a 3Cat, les seves dades de bona audiència reafirmen el seu èxit de graella ferma, consolida no només l’hora de la sobretaula, sinó també el prime-time vespertí. A més, aquests triomfs l’ajuden a reforçar la marca, reinventada fa dos anys i que ja s’ha anat consolidant.

Finalment, aquests èxits apunten a un potencial de creixement de l’empresa. Si aquests formats continuen afermant-se, podrien encaminar-se a nous projectes o extensions. La lògica indica que tant ‘Com si fos ahir’ com ‘Atrapa’m si pots’ estan cridats a ser peces clau en l’estratègia futura de continguts de la casa.