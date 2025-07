La nova sèrie de TV3 que triomfa en audiència en la seva estrena

TV3, la televisió pública de Catalunya, sembla haver trobat una fórmula d'èxit que, tot i que no és nova, ha demostrat un cop més la seva increïble eficàcia. La nostàlgia i la qualitat de les grans produccions internacionals han aterrat amb força, provocant un autèntic terratrèmol a les tardes catalanes i deixant clar què és el que el públic vol veure.

El resultat d'aquesta aposta ha estat tan contundent que ha superat fins i tot les expectatives més optimistes, consolidant una estratègia que podria marcar el camí a seguir per a la cadena els pròxims mesos. Un clàssic modern ha estat el responsable d'aquest fenomen, un que ha tenyit d'aristocràcia i elegància britànica les llars de Catalunya.

L'huracà Crawley aterra a Catalunya

Dilluns passat, la vida de la família Crawley i el seu servei va irrompre a la sobretaula de TV3 amb l'estrena de Downton Abbey. L'aclamada sèrie britànica, una de les ficcions més guardonades de la passada dècada, no només va complir, sinó que va arrasar. El primer episodi, amb el seu impecable doblatge al català, va congregar una mitjana de 263.000 espectadors, assolint una espectacular quota de pantalla del 21,8%. Són unes dades similars a les de 'Com si fos ahir', que tornarà al setembre. I fins i tot millors que el capítol final de temporada d'aquesta sèrie, que no va arribar al 20 %.

| YouTube

Aquestes xifres són especialment significatives per la franja horària en què es produeixen. Assolir gairebé un 22% de share a primera hora de la tarda és una gesta que demostra el poder de convocatòria d'aquesta producció. El públic ha respost amb entusiasme, com reflecteixen les xarxes socials, on molts usuaris van aplaudir la iniciativa de TV3 de recuperar aquesta joia televisiva, elogiant la qualitat del doblatge i compartint l'emoció de reviure o descobrir per primer cop les intrigues de Highclere Castle.

La ficció britànica s'imposa

L'estratègia de TV3 no es va aturar amb els Crawley. Just després, la cadena va programar l'estrena d'una altra sèrie britànica, "Els Durrell", que va aconseguir mantenir l'interès d'una part important de l'audiència. El primer capítol d'aquesta ficció familiar ambientada a Corfú va reunir 169.000 espectadors (16,3%), tot i que el segon va notar un lleuger descens fins als 122.000 televidents (13,7%). Així i tot, el tàndem britànic va funcionar a la perfecció.

Aquest èxit, però, projecta una ombra sobre la ficció de producció pròpia. La sèrie "Delta", una de les grans apostes de la temporada de 3Cat ambientada a les Terres de l'Ebre, va tancar la seva primera temporada amb dades molt més modestes: 153.000 espectadors i un 10,8% de quota.

| YouTube

Tot i que va ser líder en la seva franja nocturna, la comparació en termes de rendiment amb "Downton Abbey" és inevitable i deixa sobre la taula un debat sobre les preferències de l'audiència. El fenomen britànic ha demostrat tenir un tiratge que, per ara, la ficció local no ha aconseguit igualar amb la mateixa contundència.

Mentre les sèries importades celebren el seu èxit, els pilars de TV3 es mantenen inamovibles. Els Telenotícies van tornar a ser, un dia més, els espais més vistos de la jornada, demostrant el seu lideratge absolut. El Telenotícies Migdia va ser el rei indiscutible amb 396.000 espectadors i un 30,8% de share, seguit molt de prop per l'edició Vespre, que va congregar 384.000 persones (28,2%).

L'aposta de TV3 per la ficció britànica de qualitat ha resultat ser un encert rotund que ha revitalitzat la seva graella estival. La pregunta que queda a l'aire és si aquest èxit servirà per inspirar futures produccions pròpies o si, per contra, consolidarà un model basat en la importació de grans èxits internacionals. Sigui com sigui, sembla que aquest estiu, a Catalunya, es parlarà amb accent britànic. I no només a Salou.