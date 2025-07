Salten totes les alarmes amb Bruce Willis: Empitjora a causa de la seva malaltia

per Duna Costa

Des de fa anys, la salut de Bruce Willis ha estat una preocupació constant. Però la gran notícia que sacseja avui el món de l’espectacle ha encès encara més totes les alarmes. El llegendari actor hauria perdut la capacitat de parlar, llegir i fins i tot caminar.

La progressió silenciosa d’una malaltia devastadora

Bruce, de setanta anys, va ser diagnosticat el 2022 amb afàsia, fet que va provocar la seva retirada de l’actuació. Un any després, es va confirmar que la causa subjacent era una demència frontotemporal (DFT), un tipus de malaltia neurodegenerativa que afecta el llenguatge, la conducta i les funcions motores.

Segons mitjans com Onda Cero, El Economista i India Times, els darrers mesos el declivi s’ha accelerat. Ja no pot parlar, llegir ni caminar. Glenn Gordon Caron, amic íntim i guionista, hauria indicat que Willis “ja no es comunica verbalment”.

| YouTube

Testimonis familiars i reaccions a les xarxes

La família ha compartit amb tristesa la seva evolució. Rumer Willis, la seva filla gran, va reconèixer que “ja no puc parlar amb ell”, mencionant com resulta de difícil no poder dialogar ni fer-li preguntes que li haurien permès compartir més records.

Per la seva banda, Emma Heming Willis, la seva esposa, va expressar a Instagram un missatge commovedor. “Feliç Dia del Pare a qui viu amb discapacitat o malaltia… el que Bruce ensenya a les nostres filles va molt més enllà de les paraules". Segons ella, Bruce ha demostrat "resiliència, amor incondicional i la força serena de ser simplement present”.

Demi Moore, la seva exdona, també ha estat a prop i en el seu moment va definir el procés com “molt difícil”, tot i que va afegir que hi ha “molta bellesa” en la situació.

| Instagram, X, XCatalunya

Amor familiar per damunt del silenci

Malgrat l’impacte físic i cognitiu, el que més destaca és el fort vincle que manté Bruce amb la seva família. Tallulah, una altra de les seves filles, va compartir fotografies que mostren l’actor gaudint del silenci emocional al costat dels seus éssers estimats. Segons va compartir a televisió amb gran respecte, “Bruce continua sent el mateix” i la seva presència continua sent significativa.

El seu paper com a avi també ha estat destacat per Rumer. Va comentar amb tendresa com Bruce reacciona davant la presència de la seva neta Louetta, nascuda el 2023: “És molt afectuós amb ella”.

El drama de la demència frontotemporal

La DFT és una malaltia menys coneguda que l’Alzheimer, però amb un progrés més ràpid i, per ara, sense cura. Ataca els lòbuls frontals del cervell, destruint la parla, la personalitat i la mobilitat. En el cas de Willis, aquest avanç va ser especialment cruel.

| Demi Moore

L’afàsia, confosa al principi amb tartamudesa, ha acabat debilitant completament les seves capacitats verbals i motores. La família ha optat per l’obertura emocional per visibilitzar la malaltia i donar suport a altres afectats. Mentrestant, el llegat de Bruce i la seva família no para de créixer.

Amb l’exposició del seu cas esperen motivar no només persones amb la mateixa aflicció, sinó també investigadors de possibles cures per a la DFT. La seva família, unida i forta, exerceix un suport continu. Tot i l’absència de cura, la història de l’actor serveix per visibilitzar una realitat fins ara poc coneguda.