Gabriela Guillén fa saltar les alarmes: a l’hospital, amb el fill de Bertín Osborne

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, acaben d'encendre's totes les alarmes al voltant de Gabriela Guillén. I tot després que un mitjà de comunicació hagi captat l'empresària a les portes d'un hospital juntament amb el seu fill, fruit de la seva relació amb Bertín Osborne.

Durant mesos, Gabriela i Bertín han protagonitzat una de les guerres més sonades dels últims temps. Un estira-i-arronsa que estava directament relacionat amb la paternitat del nadó.

Però ara, en un intent de deixar de banda aquest episodi de la seva vida, Gabriela Guillén ha decidit centrar-se en les seves obligacions professionals i en el seu paper com a mare. Tant és així que la jove està intentant fer tot el possible per ser present a la vida del seu fill.

Tanmateix, i en plenes vacances d'estiu, s'ha generat un gran rebombori al voltant de l'ex de Bertín Osborne. I tot després que les càmeres d'Europa Press l'hagin captada juntament amb el seu fill a les portes d'un hospital.

Gabriela Guillén reapareix amb el fill de Bertín Osborne a l'hospital

Segons s'ha confirmat, Gabriela Guillén ha acudit a aquest centre mèdic juntament amb el seu fill per assistir a una cita mèdica que tenia pendent. Tanmateix, encara que en un primer moment sembla un tràmit normal, el rostre de l'ex de Bertín Osborne ha fet saltar totes les alarmes.

L'empresària paraguaiana s'ha deixat veure amb un gest molt seriós. A més, i sense aturar-se davant les càmeres, ha arribat amb el seu cotxe i ha aparcat a l'estacionament privat del centre mèdic.

L'accés per aquesta zona ha permès a Gabriela Guillén moure's amb més facilitat cap a les instal·lacions. I és que, en aquest precís moment, no hi ha dubte que la seva prioritat ha estat la comoditat del petit.

Durant tota la jornada, l'empresària s'ha mostrat molt pendent del menor, que també ha estat acompanyat per la seva àvia materna. La mare de Gabriela ha col·laborat activament, ajudant en cada moviment amb el nen.

Finalment, i després de diverses hores dins del centre sanitari, Gabriela Guillén ha tornat al seu cotxe, carregant el seu fill en braços o empenyent el cotxet segons el moment.

No obstant això, i encara que es desconeixen els motius pels quals van acudir a l'hospital, en cap moment s'ha percebut nerviosisme per part de Gabriela. La seva actitud serena fa pensar que no es tracta d'una situació de gravetat.

Cal recordar que fa només unes setmanes, Bertín Osborne va declarar públicament que no assumirà un rol actiu com a pare. "Ja no és el moment", va afirmar amb contundència. Tot i això, va assegurar que complirà amb totes les seves responsabilitats econòmiques.