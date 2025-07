Gonzalo Miró diu prou i fa callar 'Espejo Público' amb la seva notícia: 'És una...'

per Daniel H. Marín

Durant l'emissió d'aquest matí d'Espejo Público, Gonzalo Miró ha donat un cop sobre la taula per desvetllar una gran notícia sobre un dels temes més polèmics del dia. En aquest moment, el col·laborador ha aconseguit deixar en silenci tota l'audiència en confirmar que es tracta d’“una batalla política”.

No hi ha cap dubte que els problemes judicials del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, travessen un dels seus moments més delicats. Tant és així que, cada dia que passa, aquesta situació es complica encara més.

| Europa Press

De fet, tal com va transcendir aquest dimecres, el jutge ha acceptat que el fiscal s’assegui al banc dels acusats. Un fet sense precedents a la democràcia del nostre país que ha generat intensos debats als diferents mitjans de comunicació.

Prova d’això és el que ha passat aquest dijous, 31 de juliol, al plató d'Espejo Público. Aquest matí, Gonzalo Miró i la resta dels col·laboradors d’aquest matinal d’Antena 3 han dedicat gran part de la seva tertúlia política a debatre sobre aquest tema delicat.

| Atresmedia

I ha estat durant aquesta part del programa quan Gonzalo Miró no ha tingut cap problema a pronunciar-se amb fermesa sobre si García Ortiz hauria de deixar o no el seu lloc de treball. Una opinió que, com era d’esperar, ha deixat sense paraules els espectadors.

Gonzalo Miró deixa en silenci tots els espectadors d'Espejo Público

Durant la primera part d'Espejo Público, Miquel Valls i el seu equip de col·laboradors han tractat nombrosos temes de l’actualitat política. Però abans de canviar de tema, i amb molt encara per analitzar, el matinal ha tornat a posar el focus sobre la figura del fiscal general de l'Estat.

“Ha de dimitir?”, ha preguntat el substitut de Susanna Griso a la resta dels seus companys, obtenint una majoria de respostes afirmatives. Tanmateix, hi ha hagut algú que ha decidit posicionar-se al costat de García Ortiz: Gonzalo Miró.

| Atresmedia

Quan el presentador es disposava a tancar el bloc, el col·laborador ha pres la paraula de manera inesperada. “Jo vull dir que rotundament no ha de dimitir. Jo crec que no”, ha assegurat de manera taxativa.

En aquell moment, i davant les contundents paraules del seu company, Miquel Valls li ha recriminat el moment que ha escollit per intervenir, ja que es disposaven a passar a un altre tema.

Gonzalo Miró ha justificat la seva interrupció, explicant que estava respectant “el torn de paraula” dels seus “companys”. Tot i el poc temps que li han concedit, el comunicador ha aprofitat per deixar clara la seva postura al respecte.

“Crec que no perquè això és una batalla política i si has de perdre tropes que sigui perquè te les prenguin, no perquè les regalis tu”, ha conclòs Gonzalo Miró.