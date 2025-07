Es confirmen els pitjors rumors sobre Isabel II: Meghan Markle queda assenyalada

per Daniel H. Marín

En els últims anys de la seva vida, la reina Isabel II es va enfrontar a moments especialment difícils. Als seus problemes de salut propis de l'edat s'hi va sumar la pèrdua del seu marit, el príncep Felip, el 2021.

Tanmateix, més enllà del que és visible, una nova revelació apunta que la monarca també va patir per causes emocionals. L'allunyament amb el seu net, el príncep Harry, i la seva esposa Meghan Markle hauria estat una de les ferides més doloroses de la seva darrera etapa.

| Europa Press

Es confirmen els pitjors rumors sobre Isabel II

Així ho va assegurar el comentarista reial Phil Dampier al programa Royal Exclusive del diari britànic The Sun. Segons l'expert, les decisions i declaracions dels ducs de Sussex van causar un gran impacte emocional a la reina.

'Ha d'haver estat absolutament esquinçador per a ella veure el que estava passant amb el príncep Andreu i el que passava amb Harry i Meghan en els seus últims anys'. Isabel II va ser sempre una figura estoica, reservada, acostumada a contenir les seves emocions en públic.

| Europa Press

Al llarg de les seves set dècades de regnat, va enfrontar crisis polítiques, guerres i transformacions socials. Però, segons Dampier, va ser en la seva vida personal on va viure un dels capítols més amargs.

'Tot això va passar just al final de la seva vida. Crec que va haver de ser devastador per a ella. Probablement això sigui el que la gent no li perdoni a Harry i Meghan: haver fet dels seus últims anys una mena de misèria', va assenyalar.

Aquestes paraules mostren l'impacte que va poder tenir l'allunyament del príncep Harry i Meghan Markle. 'És molt, molt dura, molt pragmàtica. Però crec que en el fons era àvia i estimava molt en Harry', va concloure l'expert, destacant el vincle emocional que existia entre tots dos.

| Europa Press

Meghan Markle i el príncep Harry, assenyalats

La sortida dels Sussex de la família no va ser només física —en traslladar-se a Califòrnia— sinó també institucional i mediàtica. Les seves entrevistes i aparicions públiques carregades d'acusacions cap a la corona britànica van posar en dubte el funcionament intern de la monarquia.

Mitjans com The Mirror també van recollir aquesta informació. A més, van assenyalar que, tot i que la reina mai va perdre el respecte del poble britànic, sí que va viure els seus últims anys amb dolor.

| Twitter, @Josemn1_

La imatge d'unitat familiar, un dels pilars que va intentar mantenir durant tot el seu regnat, s'esfondrava a poc a poc davant dels seus ulls. Tanmateix, mai ho va expressar obertament.

Avui queda la sensació que Isabel II no va morir amb el cor en pau. El seu llegat institucional segueix intacte, però, com assenyala aquesta anàlisi, les divisions internes de la seva família podrien haver estat la càrrega més dura que va portar fins al final.