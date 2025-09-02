Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona rossa asseguda en un cotxe amb un gran signe d’exclamació vermell al seu costat
El públic de Telecinco dona la seva opinió clara sobre el retorn de Lydia Lozano | Telecinco, xcatalunya.cat
Gent

El públic dicta sentència al primer vídeo de Lydia Lozano en el seu retorn a Telecinco

El públic de Telecinco ha donat la seva opinió clara davant les primeres imatges del retorn de Lydia Lozano

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Ara sí que sí, Lydia Lozano ha tornat a Telecinco i ho ha fet després de dos anys d'absència. Des que Sálvame va ser cancel·lat, la periodista havia desaparegut completament dels espais del grup. Mediaset l'havia vetat, ni el seu nom es podia esmentar i tampoc apareixia en pantalla.

Però això ja ha canviat, la cadena ha confirmat el seu fitxatge per De Viernes. El programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb ella com a col·laboradora. I no només això, Lydia serà també la primera convidada de la nova temporada.

Dona rossa amb jaqueta verda posant davant d’un edifici modern amb pantalles al fons
Lydia Lozano torna a Telecinco | Telecinco

Els rumors han circulat durant dies i els seus antics companys de No somos nadie ja ho havien avançat. Avui, Mediaset ho ha fet oficial. L'anunci ha estat rebut com una autèntica bomba televisiva.

Lydia Lozano torna a Telecinco per ser nova col·laboradora de l'espai presentat per Santi Acosta

El retorn de Lydia Lozano es produirà aquest divendres 5 de setembre i coincidirà amb l'inici de la nova temporada de De Viernes. El programa ha tornat després d'un mes de descans. I ho ha fet amb la seva gran aposta: el fitxatge d'una de les figures més icòniques de la televisió del cor.

El moviment ha estat significatiu: Lydia ha trencat amb La Fábrica de la Tele i també amb La Osa Producciones. Ha deixat enrere la seva vinculació amb Sálvame i, a canvi, ha tornat a entrar per la porta gran de Mediaset. Una porta que ha estat casa seva durant més de 20 anys.

Una dona amb vestit verd apareix en una pantalla gegant sobre l’entrada d’un edifici amb el rètol “benvinguda Lydia de divendres” mentre un cotxe vermell descapotable està estacionat davant la porta.
Lydia Lozano serà la primera convidada de ‘¡De Viernes!’ | Telecinco

Mediaset ha volgut destacar el seu retorn i ha produït una promo a l'alçada del moment. A l'spot, Lydia arriba a les instal·lacions en un descapotable vermell i se l'ha vist nerviosa. La veu en off ha estat clara: “Benvinguda Lydia, a ¡De Viernes!”.

El públic de Telecinco ja té una opinió clara davant el retorn de Lydia Lozano

Les xarxes socials han esclatat i el compte oficial de Mediaset ha publicat el vídeo. El públic ha dictat sentència i els comentaris han estat majoritàriament positius. Molts han celebrat el seu retorn mentre altres han criticat el seu veto.

Una persona amb ulleres de sol i camisa estampada en un entorn urbà.
Lydia Lozano rep el suport a les xarxes del públic de Telecinco | Europapress

“Després d'haver-la tingut dos anys vetada… però clar, sabeu que fa audiència”, ha dit un usuari. Un altre ha comentat: “L'única bona decisió que heu tingut en dos anys”.

El missatge és clar. El públic ha trobat a faltar Lydia Lozano. Ha valorat el seu retorn i ha deixat clar que mai no hauria d'haver marxat.

➡️ Gent