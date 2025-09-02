El públic dicta sentència al primer vídeo de Lydia Lozano en el seu retorn a Telecinco

Ara sí que sí, Lydia Lozano ha tornat a Telecinco i ho ha fet després de dos anys d'absència. Des que Sálvame va ser cancel·lat, la periodista havia desaparegut completament dels espais del grup. Mediaset l'havia vetat, ni el seu nom es podia esmentar i tampoc apareixia en pantalla.
Però això ja ha canviat, la cadena ha confirmat el seu fitxatge per De Viernes. El programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb ella com a col·laboradora. I no només això, Lydia serà també la primera convidada de la nova temporada.
Els rumors han circulat durant dies i els seus antics companys de No somos nadie ja ho havien avançat. Avui, Mediaset ho ha fet oficial. L'anunci ha estat rebut com una autèntica bomba televisiva.
Lydia Lozano torna a Telecinco per ser nova col·laboradora de l'espai presentat per Santi Acosta
El retorn de Lydia Lozano es produirà aquest divendres 5 de setembre i coincidirà amb l'inici de la nova temporada de De Viernes. El programa ha tornat després d'un mes de descans. I ho ha fet amb la seva gran aposta: el fitxatge d'una de les figures més icòniques de la televisió del cor.
El moviment ha estat significatiu: Lydia ha trencat amb La Fábrica de la Tele i també amb La Osa Producciones. Ha deixat enrere la seva vinculació amb Sálvame i, a canvi, ha tornat a entrar per la porta gran de Mediaset. Una porta que ha estat casa seva durant més de 20 anys.
Mediaset ha volgut destacar el seu retorn i ha produït una promo a l'alçada del moment. A l'spot, Lydia arriba a les instal·lacions en un descapotable vermell i se l'ha vist nerviosa. La veu en off ha estat clara: “Benvinguda Lydia, a ¡De Viernes!”.
El públic de Telecinco ja té una opinió clara davant el retorn de Lydia Lozano
Les xarxes socials han esclatat i el compte oficial de Mediaset ha publicat el vídeo. El públic ha dictat sentència i els comentaris han estat majoritàriament positius. Molts han celebrat el seu retorn mentre altres han criticat el seu veto.
“Després d'haver-la tingut dos anys vetada… però clar, sabeu que fa audiència”, ha dit un usuari. Un altre ha comentat: “L'única bona decisió que heu tingut en dos anys”.
El missatge és clar. El públic ha trobat a faltar Lydia Lozano. Ha valorat el seu retorn i ha deixat clar que mai no hauria d'haver marxat.