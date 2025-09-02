El público dicta sentencia al primer vídeo de Lydia Lozano en su regreso a Telecinco

Ahora sí que sí, Lydia Lozano ha regresado a Telecinco y lo ha hecho después de dos años de ausencia. Desde que Sálvame fue cancelado, la periodista había desaparecido por completo de los espacios del grupo. Mediaset la había vetado, ni su nombre podía ser mencionado y tampoco aparecía en pantalla.

Pero eso ya ha cambiado, la cadena ha confirmado su fichaje por De Viernes. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con ella como colaboradora. Y no solo eso, Lydia será también la primera invitada de la nueva temporada.

Los rumores han circulado durante días y sus antiguos compañeros de No somos nadie ya lo habían adelantado. Hoy, Mediaset lo ha hecho oficial. El anuncio ha sido recibido como una auténtica bomba televisiva.

Lydia Lozano regresa a Telecinco para ser nueva colaboradora del espacio presentado por Santi Acosta

El regreso de Lydia Lozano se producirá este viernes 5 de septiembre y coincidirá con el arranque de la nueva temporada de De Viernes. El programa ha vuelto tras un mes de descanso. Y lo ha hecho con su gran baza: el fichaje de una de las figuras más icónicas de la televisión del corazón.

El movimiento ha sido significativo: Lydia ha roto con La Fábrica de la Tele y también con La Osa Producciones. Ha dejado atrás su vinculación con Sálvame y a cambio, ha vuelto a entrar por la puerta grande de Mediaset. Una puerta que ha sido su casa durante más de 20 años.

Mediaset ha querido destacar su vuelta y ha producido una promo a la altura del momento. En el spot, Lydia llega a las instalaciones en un descapotable rojo y se la ha visto nerviosa. La voz en off ha sido clara: “Bienvenida Lydia, a ¡De Viernes!”.

El público de Telecinco ya tiene una opinión clara ante el regreso de Lydia Lozano

Las redes sociales han estallado y la cuenta oficial de Mediaset ha publicado el vídeo. El público ha dictado sentencia y los comentarios han sido mayoritariamente positivos. Muchos han celebrado su vuelta mientras otros han criticado su veto.

“Después de haberla tenido dos años vetada… pero claro, sabéis que da audiencia”, ha dicho un usuario. Otro ha comentado: “La única buena decisión que habéis tenido en dos años”.

El mensaje es claro. El público ha echado de menos a Lydia Lozano. Ha valorado su regreso y ha dejado claro que nunca debió irse.