'La Promesa' desvela por primera vez quién es el hijo secreto de Fernando Coronado

El episodio de este miércoles en La Promesa llega cargado de tensión y secretos, con Fernando Coronado en el foco de todas las miradas. El actor, que da vida a Cristóbal, se verá arrastrado a un dilema íntimo y desgarrador cuando empiece a sospechar de un secreto que podría alterar el rumbo de la historia.

La Promesa ha convertido cada entrega en un acontecimiento gracias a giros constantes y personajes que atrapan al público. Hoy, los espectadores se preguntan si la revelación que está a punto de salir a la luz será suficiente para cambiar el destino de todos.

| RTVE

Cristóbal se enfrenta a la verdad sobre el hijo secreto

La gran incógnita del capítulo de este miércoles de La Promesa gira en torno a Cristóbal, interpretado por Fernando Coronado, que atraviesa uno de sus momentos más vulnerables. El personaje empieza a sentirse apartado y sus inseguridades lo llevan a pensar que podría ser el verdadero padre de Ángela.

La búsqueda de la joven se complica, aunque Curro logra asumir el liderazgo de la operación gracias al apoyo inesperado de Petra y Pía. Este paso convierte al muchacho en un protagonista decisivo y le da la oportunidad de demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar por amor.

Sin embargo, mientras Curro actúa con determinación, Cristóbal se sumerge en un torbellino de emociones que amenaza con quebrar sus convicciones. La sospecha de que exista un hijo secreto lo persigue con fuerza y abre la posibilidad de que todo lo que creía seguro se derrumbe de un momento a otro.

| RTVE

Esta línea dramática conecta con episodios recientes de La Promesa en los que Cristóbal ya evidenciaba un malestar profundo. Su inseguridad, sumada a las tensiones familiares, ha creado un caldo de cultivo para que la duda sobre la paternidad de Ángela cobre protagonismo y alcance una dimensión nunca antes vista.

El resto de conflictos que marcarán el episodio de La Promesa

Aunque el enigma sobre Cristóbal y Ángela concentra toda la atención, el capítulo reserva otras tramas cargadas de intensidad. Martina y Jacobo buscan persuadir al barón de Valladares para que se una a los nobles en busca de una solución común. Sin embargo, el odio del aristócrata hacia Catalina es tan profundo que destruye cualquier intento de entendimiento.

De vuelta a La Promesa, la tensión aumenta cuando Alonso descubre lo ocurrido y Catalina escucha personalmente los insultos dirigidos contra ella. Las palabras del barón hieren su orgullo y revelan que la reconciliación con él será mucho más difícil de lo esperado.

| RTVE

Mientras tanto, Leocadia se enfrenta a una petición insólita de Lorenzo. La mujer, cansada de su resistencia, le exige aceptar el dinero que ya le había ofrecido. Sin embargo, el capitán demuestra estar dispuesto a forzar la situación hasta el límite.

En paralelo, Toño encuentra fuerzas para dar un paso hacia la reconciliación con Simona. Animado por Manuel y Enora, el joven intenta reparar una relación que nunca debió fracturarse, abriendo así una ventana de esperanza en medio del caos.

La tensión también se traslada a la historia de Vera. Esta vive bajo el temor a las represalias de su padre si Federico se atreve a traicionarla. Aun así, su hermano decide presentarse para verla, aunque Lope no tiene claro si debe permitir el encuentro, consciente de los riesgos que conlleva.

| RTVE

El nuevo episodio de La Promesa coloca a Fernando Coronado en el centro de un misterio que sacude los cimientos de la trama. Cristóbal lidia con la sospecha de un hijo secreto mientras el resto de personajes atraviesa sus propios conflictos. La gran incógnita es si la verdad cambiará para siempre el destino de Ángela y de todos los que la rodean.