‘La Promesa’ emet una escena de Guillermo Serrano que desconcerta moltíssima gent

La Promesa ha viscut aquests dies moments impactants. Però cap com el que va protagonitzar Lorenzo, a qui dona vida Guillermo Serrano. Tant és així que molts espectadors van quedar descol·locats amb aquell instant que va donar un gir a la història.
I és que el capità va tornar al palau, just quan ningú no ho esperava. I això va deixar tothom, fans i protagonistes, amb la boca oberta.
El retorn de Lorenzo, interpretat per Guillermo Serrano, a La Promesa estremeix tothom
El capità Lorenzo havia desaparegut de la sèrie després de ser arrestat pels seus negocis tèrbols. El coronel Fuentes, amb l'acusació de Curro, va ordenar la seva detenció i el va fer fora de la mansió, en el que semblava ser una sortida definitiva. Durant diversos capítols, la seva absència va generar tranquil·litat en alguns, por en altres i, sobretot, curiositat entre els seguidors que es preguntaven si tornaria.
Els guionistes de La Promesa van decidir respondre a aquesta pregunta de la manera més inesperada en les últimes entregues. El capità va tornar al palau sencer, amb la determinació d'ajustar comptes amb qui l'havien traït. La tensió del retrobament es va sentir de seguida, ja que cada mirada, cada silenci i cada gest a l'escena transmetien el perill latent de què podia passar.
Guillermo Serrano va brillar en aquella interpretació, mostrant un Lorenzo implacable, capaç de sembrar la por només d'aparèixer a l'escena. La seva presència va ser un autèntic gerro d'aigua freda per a qui creia que el capítol de la seva amenaça ja estava tancat. I la família Luján no va poder dissimular la commoció que va provocar veure'l de nou a la mansió.
La seqüència va deixar clar que ell no havia oblidat les afrontes patides. La seva intenció d'executar una venjança contra qui el va assenyalar és evident, i la sèrie ha aconseguit que aquesta incertesa es traslladi també al públic. La tensió era tal que fins i tot podríem dir que va traspassar la pantalla.
L'escena de Lorenzo canvia la trama de La Promesa
El retorn de Lorenzo no només va ser un cop d'efecte narratiu, sinó també un desplegament interpretatiu de Guillermo Serrano. L'actor va dotar el personatge d'una força intimidant que encaixava a la perfecció amb l'atmosfera de tensió creada per la producció. Es va tractar d'un moment angoixant que no va deixar indiferent ningú.
El caos generat al palau després de la seva tornada és evident. Leocadia, que coneix bé de què és capaç, va ser una de les primeres a mostrar temor. Els seus gestos van reflectir com és de difícil enfrontar-se a un home que ha demostrat que no té escrúpols a destruir qui el desafia.
Però qui més va sentir l'impacte van ser Àngela i Curro. Tots dos, conscients que van ser els responsables directes de la seva caiguda, se senten ara en perill real.
La por que els produeix la presència d'ell ha arribat fins al punt de portar-los a organitzar un pla desesperat. Sí, fugir a Suïssa per poder ser feliços lluny de l'amenaça que plana sobre ells.
L'espectador, per la seva banda, va percebre l'angoixa d'aquesta parella i la sensació que la seva estratègia podria convertir-se en una cursa a contrarellotge. Si podran escapar abans que Lorenzo executi la seva venjança és una de les grans incògnites que la sèrie ha deixat i que manté l'expectació al màxim.
Mentrestant, La Promesa continua oferint subtrames que s'entrellacen amb mestria. Aquesta mateixa setmana, els seguidors van poder veure com Catalina i Martina signaven la pau després de setmanes de tensió. I també el retrobament entre Alonso i Manuel, que va aportar un respir emocional a la trama.
Tanmateix, l'ombra del retorn del capità plana sobre tothom, convertint-se en el gran eix dramàtic. Ara queda esperar per veure com es resol.