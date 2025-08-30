La promesa que la infanta Elena ha fet a la reina Sofia en el seu moment més difícil

La infanta Elena torna a demostrar com n'està d'unida a la reina Sofia amb la darrera i emotiva promesa que li ha fet en un dels seus moments més durs. Informació que, segur, ha aconseguit commoure més d'un.
No hi ha cap dubte que l'emèrita està passant per una de les etapes més doloroses de la seva vida. I tot després que la princesa Irene hagi patit una recaiguda en el seu estat de salut.
I és que, als seus ja coneguts problemes de mobilitat, la germana de la reina Sofia hauria experimentat un suposat deteriorament cognitiu. Patologia que normalment s'associa a malalties com l'Alzheimer.
Tot i que no s'ha emès cap comunicat confirmant aquesta notícia, no és cap secret per a ningú que la preocupació de la monarca per la seva germana ha augmentat considerablement. De fet, aquest problema familiar hauria aconseguit afectar el seu estat d'ànim i físic.
Per sort, la reina Sofia compta amb el suport de les seves filles, les infantes Elena i Cristina, en aquests moments tan complicats. Tant és així que, segons ha assegurat Pilar Eyre, “sempre una de les dues està al capdavant de l'operatiu” que s'ha posat en marxa per a les cures d'Irene.
A més, i per si no fos prou, la infanta Elena s'hauria compromès amb la seva mare a tenir cura de la seva tia mentre ella s'ha d'absentar per assistir als seus compromisos oficials. Actes que l'emèrita reprendrà a partir del mes de setembre.
La infanta Elena es compromet a tenir cura de la seva tia, la princesa Irene, en absència de la reina Sofia
Després de saber de primera mà com està patint la reina Sofia, la infanta Elena ha fet un pas important endavant en un intent d'ajudar-la. Tant és així que, tal com ha transcendit, la duquessa de Lugo ha promès a la seva mare que tindrà cura de la seva tia quan s'hagi d'absentar.
Tot i que Irene té a la seva disposició un equip mèdic les 24 hores del dia, la presència de la duquessa de Lugo suposa un gran alleujament per a l'emèrita.
Per la seva banda, la infanta Cristina també està molt pendent tant de la seva tia com de la reina Sofia. Tant és així que, segons ha confirmat Pilar Eyre, l'exduquessa de Palma i la seva germana “s'estan tornant per estar amb la seva mare” en aquests moments difícils de la seva vida.
La relació entre la reina Sofia i la seva germana sempre ha estat estreta i marcada per la complicitat. De fet, la princesa Irene ha trobat a Espanya un refugi. Per això, per a l'emèrita és molt important saber que, en la seva absència, algú proper i de plena confiança s'ocuparia d'ella.