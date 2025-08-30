La promesa que la infanta Elena le ha hecho a la reina Sofía en su momento más duro

La infanta Elena vuelve a demostrar lo unida que está a la reina Sofía con la última y emotiva promesa que le ha hecho en uno de sus momentos más duros. Información que, de seguro, ha logrado conmocionar a más de uno.

No hay ninguna duda de que la emérita está pasando por una de las etapas más dolorosas de su vida. Y todo después de que la princesa Irene haya sufrido una recaída en su estado de salud.

| Twitter, @Josemn1_

Y es que, a sus ya conocidos problemas de movilidad, la hermana de la reina Sofía habría experimentado un supuesto deterioro cognitivo. Patología que normalmente se relaciona con enfermedades como el Alzheimer.

Aunque no se ha emitido un comunicado confirmando esta noticia, no es un secreto para nadie que la preocupación de la monarca por su hermana ha aumentado considerablemente. De hecho, este problema familiar habría logrado hacer mella en su estado anímico y físico.

| Europa Press

Por suerte, la reina Sofía cuenta con el apoyo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, en estos momentos tan complicados. Tanto es así que, según ha asegurado Pilar Eyre, “siempre una de las dos está al mando del operativo” que se ha puesto en marcha para los cuidados de Irene.

Además, y por si fuera poco, la infanta Elena se habría comprometido con Sofía a que cuidará de Irene mientras ella se tiene que ausentar para acudir a sus compromisos oficiales. Actos que la emérita retomará a partir del mes de septiembre.

La infanta Elena se compromete a cuidar de su tía, la princesa Irene, en ausencia de la reina Sofía

Tras conocer de primera mano lo mucho que está sufriendo la reina Sofía, la infanta Elena ha dado un importante paso al frente en un intento por ayudarla. Tanto es así que, tal y como ha trascendido, la duquesa de Lugo le ha prometido a su madre que cuidará de su tía cuando tenga que ausentarse.

| Europa Press

A pesar de que Irene tiene a su disposición un equipo médico las 24 horas del día, la presencia de la duquesa de Lugo supone un gran alivio para la emérita.

Por su parte, la infanta Cristina también está muy pendiente tanto de su tía como de la reina Sofía. Tanto es así que, según ha confirmado Pilar Eyre, la exduquesa de Palma y su hermana “se están turnando para estar con su madre” en estos duros momentos de su vida.

La relación entre la reina Sofía y su hermana siempre ha sido estrecha y marcada por la complicidad. De hecho, la princesa Irene ha encontrado en España un refugio. Por eso, para la emérita es muy importante saber que, en su ausencia, alguien cercano y de plena confianza se ocuparía de ella.