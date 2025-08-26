Desvelen la causa de la mort de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico

Una trista notícia sacseja avui el panorama musical espanyol: el decés de Manuel de la Calva, integrant de l'inoblidable Dúo Dinámico. La seva mort deixa un buit immens al cor de milers d'admiradors que van créixer amb les seves cançons. La pèrdua d'aquesta figura clau en la història de la música popular ha despertat una onada d'afecte i homenatges.
Al llarg de més de sis dècades, la seva veu i el seu talent van formar part essencial de la banda sonora de diverses generacions. Juntament amb el seu inseparable company Ramón Arcusa, va escriure pàgines memorables en la història del pop espanyol. Avui, l'emoció es barreja amb el record mentre el país acomiada un artista irrepetible.
El naixement d'una llegenda musical
La història del Dúo Dinámico va començar gairebé per casualitat, en un taller mecànic on Manuel de la Calva va conèixer Ramón Arcusa. Aquella amistat va donar lloc a una de les formacions més icòniques del pop espanyol, que va marcar diverses generacions amb la seva música.
Des del seu debut als anys 50, el duet no va deixar de créixer. Amb temes com Quince años tiene mi amor o Quisiera ser, van conquerir el cor del públic. Milers de joves els seguien com a autèntiques estrelles internacionals.
No només van triomfar als escenaris, sinó també com a compositors. La seva signatura és darrere de grans èxits com La, la, la, amb la qual Massiel va guanyar Eurovisió el 1968. A més, van compondre temes inoblidables com Soy un truhan, soy un señor, popularitzada per Julio Iglesias.
Resistiré: l'himne que va tornar a unir el país
Durant els dies més durs de la pandèmia, Resistiré, una de les seves cançons més emblemàtiques, va cobrar nova vida. Es va convertir en l'himne espontani que milions de persones entonaven des dels seus balcons com a símbol d'esperança.
La cançó, composta dècades enrere, va ser redescoberta per una nova generació que va trobar en la seva lletra força i consol. Manuel de la Calva, emocionat per aquest inesperat ressorgiment, es va implicar personalment en iniciatives solidàries a través del tema.
Juntament amb els seus fills, va promoure la venda de polseres solidàries amb la frase Resistiré, destinant íntegrament els beneficis a Càritas. L'artista va mostrar així el seu compromís amb els més afectats per la crisi sanitària, aportant des de la música un gest d'humanitat.
Es coneix el trist decés de Manuel de la Calva
Avui migdia s'ha conegut la notícia del decés de Manuel de la Calva. Segons fonts properes al cantant, Manuel ha mort a Madrid després d'ingressar a l'hospital tot just 24 hores abans. La causa de la mort ha estat confirmada per la periodista Beatriz Cortázar: va morir per fibrosi pulmonar, que el va allunyar de la vida pública.
Tot i que el seu estat de salut era delicat, la rapidesa del desenllaç ha sorprès familiars i admiradors. Va morir acompanyat dels seus, en un entorn íntim i amb la tranquil·litat de qui va saber construir una vida plena de fites i afectes.
Manuel de la Calva no només va ser un artista brillant, sinó també un marit, pare i amic lleial. La seva mort deixa un buit profund a la música espanyola, però també el consol d'haver compartit el seu talent durant més de sis dècades.