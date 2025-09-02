‘La Promesa’ dona una notícia sobre Álvaro Quintana que deixa al descobert el secret

Aquesta tarda La Promesa tindrà en Toño, a qui dona vida Álvaro Quintana, com un dels grans protagonistes. I és que revelarà una informació sobre ell que descobrirà el que ha estat ocultant.
Sí, els creadors de la ficció han decidit destapar una cosa molt important sobre el jove. I en fer-ho deixaran clar que no ha estat tan sincer com es creia.
La veritat d'en Toño, interpretat per Álvaro Quintana, veurà la llum avui a La Promesa
Des que va aparèixer a La Promesa, en Toño ha vist marcada la seva trajectòria pel distanciament amb la Simona, la seva mare. El ressentiment i el rebuig cap a ella han estat constants, fins al punt de negar-se a qualsevol mena d'acostament. Durant molt de temps, la seva postura ha estat inqüestionable i semblava impossible que cedís.
Tanmateix, tot va canviar quan l'Enora va descobrir la relació que unia mare i fill. La noia va aconseguir remoure el que el jove havia mantingut amagat i, a poc a poc, va obrir una porta a l'esperança.
Així, aquesta tarda, ell acceptarà fer un pas cap a la reconciliació amb la Simona. I aquest moviment destaparà després que amaga una motivació molt menys sentimental del que semblava. Quedarà clar que en Toño s'ha acostat a la seva mare únicament per complaure la jove.
El seu gest no serà fruit d'un desig vertader de perdonar, sinó una manera de mantenir contenta la noia que tant significa per a ell. La revelació exposarà que la seva sinceritat estava en dubte i que no tot ha estat tan transparent com havia semblat.
El gir no trigarà a tenir conseqüències. La relació d'en Toño amb la seva parella començarà a trontollar, ja que ella no veurà amb bons ulls descobrir que ha estat l'única raó darrere d'aquest retrobament amb la Simona. L'amor es barrejarà amb la desconfiança i la tensió, creant un terreny fèrtil per a nous conflictes.
Una desaparició marcarà el capítol d'avui de La Promesa
El capítol d'aquesta tarda de La Promesa, però, no se centrarà únicament en Toño. Una altra trama paral·lela atraparà l'atenció dels espectadors: la desaparició de Ángela.
Tothom pensava que la jove estava a punt d'emprendre viatge a Suïssa, però la realitat serà molt més dramàtica. Després de no haver passat la nit al palau i que ningú sabés on era, les alarmes es van activar ahir i va començar el seu procés de recerca. I aquest continuarà avui.
En Cristóbal seguirà assumint la direcció de les tasques, organitzant una recerca pels terrenys propers. En aquest procés reiterarà el seu desig d'apartar en Curro, que no defallirà en el seu afany d'intentar trobar la seva noia. Davant la manca de resultats, en Manuel prendrà una decisió inesperada: sobrevolar la zona en aeroplà acompanyat de l'Enora.
Mentrestant, els nobles continuen sense cedir terreny en les negociacions. Els Luján es trobaran en una posició complicada, atrapats entre els interessos de poder i les urgències personals. I la Catalina adoptarà una postura més radical, mentre l'Alonso intentarà obrir una nova via de diàleg amb el baró de Valladares.
Per la seva banda, en Curro protagonitzarà un nou enfrontament amb Lorenzo pel que ha passat amb l'Ángela. Al mateix temps, la María Fernández iniciarà una recerca pel seu compte de la jove a la cova on ella s'havia amagat en el passat.
La combinació de secrets familiars, desaparicions misterioses i conflictes de poder garantirà avui un capítol vibrant de La Promesa. El públic no només descobrirà una veritat oculta sobre en Toño, sinó que es veurà arrossegat a un torb d'emocions amb cada trama entrellaçada. El resultat serà un episodi que marcarà un abans i un després tant per als personatges com per a l'audiència.