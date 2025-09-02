Logo es.xcatalunya.cat
Tres personajes de la serie La Promesa aparecen en la imagen, uno en primer plano con expresión seria -que es Álvaro Quintana- y dos al fondo vestidos de época junto al logo de la serie.
'La Promesa' va a hacer que el joven acabe confesando todo | RTVE, esp.xcatalunya.cat
Gente

‘La Promesa’ da una noticia sobre Álvaro Quintana que deja al descubierto su secreto

Los espectadores de la serie de TVE van a vivir esta tarde un momentazo con Toño, al que da vida Quintana

Imagen de la redactora María Merino
por María Merino

Esta tarde La Promesa va a tener a Toño, al que da vida Álvaro Quintana, como uno de los grandes protagonistas. Y es que va a revelar una información sobre él que descubrirá lo que ha estado ocultando.

Sí, los creadores de la ficción han decidido destapar algo muy importante sobre el joven. Y al hacerlo dejarán claro que no ha sido todo lo sincero que se creía.

Dos personas en una habitación con luz natural, una mujer observa un papel mientras un hombre la mira y sostiene un pañuelo; él es Álvaro Quintana y ella la actriz Sara Font.
Toño dará un paso inesperado, tras el que ocultará algo | RTVE

La verdad de Toño, interpretado por Álvaro Quintana, verá la luz hoy en La Promesa

Desde que apareció en La Promesa, Toño ha visto marcada su trayectoria por el distanciamiento con Simona, su madre. El resentimiento y el rechazo hacia ella han sido constantes, hasta el punto de negarse a cualquier tipo de acercamiento. Durante mucho tiempo, su postura ha sido inquebrantable y parecía imposible que diera su brazo a torcer.

Sin embargo, todo cambió cuando Enora descubrió la relación que unía a madre e hijo. La muchacha logró remover lo que el joven había mantenido guardado y, poco a poco, abrió una puerta a la esperanza.

Así, esta tarde, él aceptará dar un paso hacia la reconciliación con Simona. Y ese movimiento destapará después que esconde una motivación mucho menos sentimental de lo que parecía. Quedará claro que Toño se ha acercado a su madre únicamente por complacer a la joven.

Su gesto no será fruto de un deseo verdadero de perdonar, sino una manera de mantener contenta a la chica que tanto significa para él. La revelación expondrá que su sinceridad estaba en entredicho y que no todo ha sido tan transparente como había parecido.

Carmen Flores Sandoval con cabello oscuro recogido, vestida con blusa de cuello blanco, en un ambiente interior.
Toño se acercará a Simona simplemente para complacer a Enora | RTVE

El giro no tardará en tener consecuencias. La relación de Toño con su pareja comenzará a tambalearse, ya que ella no verá con buenos ojos descubrir que ha sido la única razón detrás de ese reencuentro con Simona. El amor se mezclará con la desconfianza y la tensión, creando un terreno fértil para nuevos conflictos.

Una desaparición marcará el capítulo de hoy de La Promesa

El capítulo de esta tarde de La Promesa, no obstante, no se centrará únicamente en Toño. Otra trama paralela atrapará la atención de los espectadores: la desaparición de Ángela.

Todo hacía pensar que la joven estaba a punto de emprender viaje a Suiza, pero la realidad es mucho más dramática. Tras no haber pasado la noche en palacio y que nadie supiera su paradero, las alarmas se activaron ayer y comenzó su proceso de búsqueda. Y este continuará hoy.

Cristóbal seguirá asumiendo la dirección de las labores, organizando un rastreo por los terrenos cercanos. En ese proceso reiterará su deseo de apartar a Curro, que no cejará en su empeño de intentar encontrar a su chica. Ante la falta de resultados, Manuel tomará una decisión inesperada: sobrevolar la zona en aeroplano acompañado de Enora.

Mientras tanto, los nobles continuarán sin ceder terreno en las negociaciones. Los Luján se encontrarán en una posición complicada, atrapados entre los intereses de poder y las urgencias personales. Y Catalina adoptará una postura más radical, mientras Alonso intentará abrir una nueva vía de diálogo con el barón de Valladares.

Por su parte, Curro protagonizará un nuevo enfrentamiento con Lorenzo por lo ocurrido con Ángela. Al mismo tiempo, María Fernández iniciará una búsqueda por su cuenta de la joven en la cueva donde ella se ocultó en el pasado.

La combinación de secretos familiares, desapariciones misteriosas y conflictos de poder garantizará hoy un capítulo vibrante de La Promesa. El público no solo descubrirá una verdad oculta sobre Toño, sino que se verá arrastrado a un torbellino de emociones con cada trama entrelazada. El resultado será un episodio que marcará un antes y un después tanto para los personajes como para la audiencia.

