‘La Promesa’ da una noticia sobre Álvaro Quintana que deja al descubierto su secreto

Esta tarde La Promesa va a tener a Toño, al que da vida Álvaro Quintana, como uno de los grandes protagonistas. Y es que va a revelar una información sobre él que descubrirá lo que ha estado ocultando.

Sí, los creadores de la ficción han decidido destapar algo muy importante sobre el joven. Y al hacerlo dejarán claro que no ha sido todo lo sincero que se creía.

| RTVE

La verdad de Toño, interpretado por Álvaro Quintana, verá la luz hoy en La Promesa

Desde que apareció en La Promesa, Toño ha visto marcada su trayectoria por el distanciamiento con Simona, su madre. El resentimiento y el rechazo hacia ella han sido constantes, hasta el punto de negarse a cualquier tipo de acercamiento. Durante mucho tiempo, su postura ha sido inquebrantable y parecía imposible que diera su brazo a torcer.

Sin embargo, todo cambió cuando Enora descubrió la relación que unía a madre e hijo. La muchacha logró remover lo que el joven había mantenido guardado y, poco a poco, abrió una puerta a la esperanza.

Así, esta tarde, él aceptará dar un paso hacia la reconciliación con Simona. Y ese movimiento destapará después que esconde una motivación mucho menos sentimental de lo que parecía. Quedará claro que Toño se ha acercado a su madre únicamente por complacer a la joven.

Su gesto no será fruto de un deseo verdadero de perdonar, sino una manera de mantener contenta a la chica que tanto significa para él. La revelación expondrá que su sinceridad estaba en entredicho y que no todo ha sido tan transparente como había parecido.

| RTVE

El giro no tardará en tener consecuencias. La relación de Toño con su pareja comenzará a tambalearse, ya que ella no verá con buenos ojos descubrir que ha sido la única razón detrás de ese reencuentro con Simona. El amor se mezclará con la desconfianza y la tensión, creando un terreno fértil para nuevos conflictos.

Una desaparición marcará el capítulo de hoy de La Promesa

El capítulo de esta tarde de La Promesa, no obstante, no se centrará únicamente en Toño. Otra trama paralela atrapará la atención de los espectadores: la desaparición de Ángela.

Todo hacía pensar que la joven estaba a punto de emprender viaje a Suiza, pero la realidad es mucho más dramática. Tras no haber pasado la noche en palacio y que nadie supiera su paradero, las alarmas se activaron ayer y comenzó su proceso de búsqueda. Y este continuará hoy.

Cristóbal seguirá asumiendo la dirección de las labores, organizando un rastreo por los terrenos cercanos. En ese proceso reiterará su deseo de apartar a Curro, que no cejará en su empeño de intentar encontrar a su chica. Ante la falta de resultados, Manuel tomará una decisión inesperada: sobrevolar la zona en aeroplano acompañado de Enora.

Mientras tanto, los nobles continuarán sin ceder terreno en las negociaciones. Los Luján se encontrarán en una posición complicada, atrapados entre los intereses de poder y las urgencias personales. Y Catalina adoptará una postura más radical, mientras Alonso intentará abrir una nueva vía de diálogo con el barón de Valladares.

Por su parte, Curro protagonizará un nuevo enfrentamiento con Lorenzo por lo ocurrido con Ángela. Al mismo tiempo, María Fernández iniciará una búsqueda por su cuenta de la joven en la cueva donde ella se ocultó en el pasado.

La combinación de secretos familiares, desapariciones misteriosas y conflictos de poder garantizará hoy un capítulo vibrante de La Promesa. El público no solo descubrirá una verdad oculta sobre Toño, sino que se verá arrastrado a un torbellino de emociones con cada trama entrelazada. El resultado será un episodio que marcará un antes y un después tanto para los personajes como para la audiencia.