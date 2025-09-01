Bertín Osborne frena 'El Hormiguero' per destapar la dura situació que està vivint

Bertín Osborne ha acudit aquesta nit a El Hormiguero, ho ha fet per parlar de la seva vida privada i per parlar sobre la situació que està vivint amb la seva família. El programa, presentat per Pablo Motos, ha estat l'escenari d'una conversa sincera i directa. El cantant ha frenat el ritme habitual de l'espai per destapar la difícil situació que travessa: els mitjans estan tot el temps darrere d'ell.
Durant l'entrevista, Pablo Motos li ha preguntat per la seva recent aparició a la portada de ¡HOLA!. En ella, ha posat per primera vegada amb el seu fill petit. “Tinc un nen, és un encant, és una monada”, ha dit Bertín amb emoció.
Ha reconegut que abans no mostrava el seu fill i això generava crítiques. “Abans no el treia i la gent s'enfadava, ara que el trec també està malament”, ha confessat amb resignació.
Bertín Osborne parla a El Hormiguero sobre la pressió mediàtica que sent
El cantant ha mostrat el seu cansament per la pressió mediàtica. Ha parlat obertament sobre com aquesta exposició constant l'està afectant. “Se'm nota quan m'enfado i de vegades se me'n va el cap”, ha afirmat, deixant veure el seu costat més humà.
Bertín Osborne ha assegurat que la seva relació amb Gabriela Guillén, mare del seu fill menor, és “bona”. Tanmateix, ha admès que els mitjans ho han complicat tot i ha dit que no està vivint un bon moment. La constant presència a la premsa ha fet malbé el seu estat d'ànim.
Malgrat tot, ha deixat clar el que sent pel seu fill: “Estic encantat amb ell”, ha afirmat amb rotunditat però també ha afegit que està cansat. Cansat del focus mediàtic, cansat del judici públic i cansat d'haver de justificar cada pas.
Bertín Osborne deixa el públic de El Hormiguero sense paraules
El públic del programa ha romàs en silenci. La seriositat de les seves paraules ha canviat el to habitual de l'espai, no hi ha hagut bromes. Només una conversa profunda i un moment de sinceritat que ha marcat la nit.
Amb frases clares i sense embuts, Bertín Osborne ha mostrat el seu costat més vulnerable. Ha trencat la cuirassa del personatge públic. Ha parlat com a pare, com a home, com a persona i ha demanat, sense dir-ho directament, comprensió.
Aquesta visita a El Hormiguero ha estat diferent. Bertín ha aturat el show. I ha deixat clar que, encara que ho intenta, no sempre és fàcil viure sota els focus.