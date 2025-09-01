Logo xcatalunya.cat
Home de mitjana edat amb expressió seriosa gesticulant amb les mans en un plató de televisió amb el logotip d’El Hormiguero 20 anys i un emoji de sorpresa sobre el seu rostre
Ningú no esperava el que Bertín Osborne ha confessat a ‘El Hormiguero’ | Antena 3, xcatalunya.cat
Gent

Bertín Osborne frena 'El Hormiguero' per destapar la dura situació que està vivint

Bertín Osborne ha aturat ‘El Hormiguero’ per parlar sobre la difícil situació que està vivint actualment

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Bertín Osborne ha acudit aquesta nit a El Hormiguero, ho ha fet per parlar de la seva vida privada i per parlar sobre la situació que està vivint amb la seva família. El programa, presentat per Pablo Motos, ha estat l'escenari d'una conversa sincera i directa. El cantant ha frenat el ritme habitual de l'espai per destapar la difícil situació que travessa: els mitjans estan tot el temps darrere d'ell.

Durant l'entrevista, Pablo Motos li ha preguntat per la seva recent aparició a la portada de ¡HOLA!. En ella, ha posat per primera vegada amb el seu fill petit. “Tinc un nen, és un encant, és una monada”, ha dit Bertín amb emoció.

Home de cabells canosos amb americana grisa parlant en un programa de televisió amb una revista de fons a la pantalla
Bertín Osborne parla del seu fill a ‘El Hormiguero’ | Antena 3

Ha reconegut que abans no mostrava el seu fill i això generava crítiques. “Abans no el treia i la gent s'enfadava, ara que el trec també està malament”, ha confessat amb resignació.

Bertín Osborne parla a El Hormiguero sobre la pressió mediàtica que sent

El cantant ha mostrat el seu cansament per la pressió mediàtica. Ha parlat obertament sobre com aquesta exposició constant l'està afectant. “Se'm nota quan m'enfado i de vegades se me'n va el cap”, ha afirmat, deixant veure el seu costat més humà.

Dos homes conversen animadament asseguts en un plató de televisió amb un fons futurista i una tassa negra sobre la taula.
Bertín admet que de vegades s'enfada amb la premsa | Antena 3

Bertín Osborne ha assegurat que la seva relació amb Gabriela Guillén, mare del seu fill menor, és “bona”. Tanmateix, ha admès que els mitjans ho han complicat tot i ha dit que no està vivint un bon moment. La constant presència a la premsa ha fet malbé el seu estat d'ànim.

Malgrat tot, ha deixat clar el que sent pel seu fill: “Estic encantat amb ell”, ha afirmat amb rotunditat però també ha afegit que està cansat. Cansat del focus mediàtic, cansat del judici públic i cansat d'haver de justificar cada pas.

Bertín Osborne deixa el públic de El Hormiguero sense paraules

El públic del programa ha romàs en silenci. La seriositat de les seves paraules ha canviat el to habitual de l'espai, no hi ha hagut bromes. Només una conversa profunda i un moment de sinceritat que ha marcat la nit.

Un home amb els cabells recollits i jaqueta grisa està assegut en un estudi de televisió; al fons es veu una pantalla amb la portada d’una revista on apareix el mateix home juntament amb un nen i una dona.
Bertín Osborne s'ha sincerat sobre la seva situació a ‘El Hormiguero’ | Antena 3

Amb frases clares i sense embuts, Bertín Osborne ha mostrat el seu costat més vulnerable. Ha trencat la cuirassa del personatge públic. Ha parlat com a pare, com a home, com a persona i ha demanat, sense dir-ho directament, comprensió.

Aquesta visita a El Hormiguero ha estat diferent. Bertín ha aturat el show. I ha deixat clar que, encara que ho intenta, no sempre és fàcil viure sota els focus.

