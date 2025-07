Els problemes del príncep Harry amb la seva sogra

per Pol Nadal

Sovint, la història dels ducs de Sussex s'ha narrat com una constant fugida de la pressió mediàtica i els lligams familiars que pesen sobre les seves espatlles. Però en aquesta ocasió, el focus s'ha desplaçat cap a una figura fins ara discreta: Doria Ragland, mare de Meghan Markle.

La seva recent i sobtada decisió d'abandonar la luxosa residència de Montecito ha fet saltar totes les alarmes. Lògicament, ha servit de catalitzador per a noves especulacions sobre la vida privada del príncep Harry i la seva esposa.

Mentre els seguidors de la família reial britànica intenten desxifrar què passa darrere les portes de Montecito, l'entorn dels Sussex viu un dels seus episodis més delicats. Doria havia estat descrita com un pilar de suport per a la parella, però això s'ha acabat. Ara ha decidit fer les maletes i tornar a Los Angeles, en el que molts consideren quelcom més que una simple mudança.

| XCatalunya, US Weekly

Doria Ragland: la mare de Meghan

La convivència entre Doria Ragland i els ducs de Sussex va començar arran dels durs revessos que van afrontar el 2024. Després de perdre contractes milionaris amb plataformes i la cancel·lació de projectes televisius, Meghan i Harry van recórrer a l'ajuda de la mare per cuidar els seus fills Archie i Lilibet. Com a experta en ioga i benestar, la seva presència va aportar calma en temps convulsos.

Tanmateix, amb el pas dels mesos, la situació es va tornar insostenible. Segons es desprèn de testimonis filtrats a xarxes i ampliats en alguns canals de YouTube especialitzats en celebritats, Doria va començar a sentir-se més una mainadera que una mare i àvia. La rutina diària i la tensió per l'exposició mediàtica i la manca de privacitat van provocar que la mare de Meghan decidís tallar de soca-rel i tornar a Los Angeles.

Alguns analistes suggereixen que aquesta marxa no es va produir sense llàgrimes ni retrets. Meghan, segons apunten mitjans nord-americans i comentaris a X, va suplicar a la seva mare que no la deixés sola en un moment de feblesa personal i familiar. Per a Harry, la sortida de Doria va suposar perdre una figura de suport fonamental des de la mort de la seva mare, la recordada Diana de Gal·les.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

L'impacte en Harry i Meghan: un clar distanciament, però la relació segueix sòlida

Ja ho vam explicar fa uns dies. La marxa de Doria ha deixat empremta en la vida dels Sussex, tant en l'àmbit personal com de parella. Veus properes a la família asseguren que la presència constant de la mare de Meghan va acabar generant un clima de tensió i manca d'intimitat en la relació matrimonial. Harry, acostumat a la solitud després de trencar llaços amb la Casa Reial, s'hauria sentit desbordat per la pressió interna de la seva sogra a casa seva.

Aquest episodi ha reactivat antigues ferides i alimentat els rumors sobre el desgast de la parella. S'han llegit molts comentaris a Instagram i TikTok que assenyalen que Doria va acabar convertint-se en el centre de tots els problemes quotidians.

La versió de Doria: discreció, donar espai o veritable distanciament?

De moment, ni Meghan Markle ni el príncep Harry han emès un comunicat oficial. Tanmateix, fonts properes a la parella insisteixen que la decisió de Doria respon a la seva necessitat de recuperar espai personal i reprendre la seva vida lluny de la voràgine mediàtica. Ella mateixa hauria admès que el clima de “drama diari” li va resultar esgotador i que sentia que la seva presència ja no era constructiva.

| Lecturas, XCatalunya

Mentrestant, les xarxes socials bullen amb teories sobre el futur dels Sussex. Els seguidors de la família reial debaten si l'absència de Doria serà temporal o marca l'inici d'un nou cicle de distanciament entre filla i gendre.