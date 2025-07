L'amanida preferida del xef José Andrés per a l'estiu: així es prepara

per Duna Costa

Quan parlem de cuina lleugera i estiuenca, el reconegut xef José Andrés no decep. En els darrers dies, la premsa ha destacat una amanida que s'ha convertit en l'aliat ideal contra la calor: una composició deliciosa, gairebé sense cocció i plena de sabor.

Un gest canari amb ànima mediterrània

La recepta va sorgir a la newsletter “Longer Table” del xef —una de les seves vies preferides per compartir idees— i va ser recuperada per diversos mitjans gastronòmics. José Andrés anuncia: “Una amanida d’alvocat amb mojo verd, inspirada en els sabors de les Illes Canàries”. Una declaració senzilla, que defineix l’esperit del plat: frescor, autenticitat i sense artificis.

El mojo verd, condiment clàssic de l’arxipèlag juntament amb papes arrugades, aporta caràcter i aroma gràcies al coriandre, l’all, el comí torrat i el vinagre de Xerès. El xef explica que es pot fer en morter o batedora, segons es prefereixi. La primera opció apel·la més a la tradició, mentre que la segona permet rapidesa per als qui tinguin menys temps a la cuina.

Preparació pas a pas

L’elaboració és efectiva a taula i suggereix tallar un alvocat madur, barrejar-lo amb fulles verdes, daus de formatge de cabra i una mica de suc de llima o llimona. S’amaneix amb sal, pebre i un raig de mojo. El toc final el donen coriandre fresc i, si es vol, sèsam o un extra de proteïna com gambes o bonítol en conserva.

Aquest plat tan senzill encaixa tant com a entrant lleuger com a plat principal nutritiu. La clau, segons el xef, és “fer servir els millors i més madurs ingredients de la temporada, amb sabors frescos i brillants… i res massa pesat”

Una proposta estiuenca amb fonament

No es tracta d’una amanida qualsevol. És una declaració d’estil gastronòmic: una cuina sense cocció, amb tradició insular i respecte per la matèria primera. A més, encaixa en una tendència global que prioritza plats sans, amb alt poder antioxidant —gràcies a l’alvocat— i origen sostenible.

Aquest plat també s’alinea amb la trajectòria humanitària i social de José Andrés. De fet, fa tot just un mes llançava el seu “gaspatxo a l’estil Tichi”, també un homenatge, aquesta vegada a la seva esposa, amb un toc de vi Oloroso Diario. Aquesta combinació de compromís, sabor i proximitat és precisament el segell que entusiasma els seus seguidors.

Amb aquesta amanida, José Andrés recorda als seus seguidors que els secrets culinaris no sempre s’amaguen en elaboracions complexes, sinó en la selecció d’ingredients frescos i de temporada. Una combinació tan elemental com alvocat al seu punt òptim, un amaniment aromàtic com el mojo verd canari i un toc cítric.

Aquests detalls són suficients per crear un plat que no només refresca el cos, sinó que també estimula els sentits. La simplicitat calculada converteix cada mos en una experiència sensorial plena que combina menys calories i més sabor. Permet menys temps cuinant, però més gaudi compartit.