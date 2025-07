La vídua de Diogo Jota reapareix amb un missatge que emociona tothom: 'Per a...'

El futbol encara no ha aconseguit tancar la ferida oberta el passat 3 de juliol, quan el davanter del Liverpool Diogo Jota va morir en un tràgic accident de trànsit juntament amb el seu germà André, de només 26 anys. El sinistre es va produir a la província de Zamora, quan tots dos es dirigien cap a Santander per agafar un ferri amb destinació al Regne Unit. Però si hi ha algú per a qui aquell dia va suposar un abans i un després, aquesta és Rute Cardoso, l'esposa del jugador i mare dels seus tres fills. La parella s'havia casat feia tot just deu dies abans, el 22 de juny, en una cerimònia celebrada a Porto.

Ara, un mes després d'aquell enllaç que va marcar la seva última gran alegria, Rute ha decidit trencar el silenci amb un missatge que ha commocionat milers de seguidors i figures del món de l'esport.

Un comiat carregat d'amor i simbolisme

La publicació de Rute Cardoso ha arribat just en l'aniversari mensual del seu casament. Una data que en qualsevol altra circumstància hauria estat celebrada amb un somriure, però que aquest any ha estat marcada per la pèrdua. Al seu perfil d'Instagram, on la segueixen més d'un milió i mig de persones, Rute va compartir tres imatges d'aquell dia tan especial. En una d'elles s'hi veuen les seves mans entrellaçades, lluent les aliances de casament. A les altres dues apareix ballant amb Diogo, en escenes que destil·len felicitat i complicitat.

El missatge que acompanya les fotos és breu, però colpidor: "Un mes del nostre 'ni la mort ens separarà'. Per sempre, la teva blanqueta". La frase, directa i emocional, reflecteix no només el vincle indissoluble que sentia amb el seu marit, sinó també la impossibilitat de tancar un dol tan profund.

Des que es va celebrar el funeral de Jota a Portugal, Rute havia mantingut un perfil baix. La família del futbolista va demanar respecte i intimitat, especialment pels tres fills que deixa el davanter portuguès. Aquesta publicació ha estat el seu primer gest públic, i la resposta no s'ha fet esperar.

Suport del futbol, xarxes i institucions

Al cap de poques hores de publicar-se el missatge, les xarxes socials es van omplir de missatges de suport. Des de Georgina Rodríguez, parella de Cristiano Ronaldo, fins a Alice Campello, esposa d'Álvaro Morata, moltes celebritats de l'esport van mostrar la seva solidaritat. Fins i tot influencers i antigues companyes de Rute van voler dedicar-li paraules d'afecte en un moment tan delicat.

Però el suport ha arribat també des de les institucions. El Liverpool FC va confirmar que mantindria vigent el contracte de Diogo Jota, garantint així que els pagaments es destinaran a la seva vídua i als seus fills. A més, el club va anunciar la creació d'un fons especial per assegurar l'educació i el benestar dels petits, conscients que el cop emocional no s'ha de traduir en inseguretat futura.

També s'han organitzat homenatges als estadis, amb minuts de silenci i braçalets negres en partits oficials, i diversos jugadors han recordat el portuguès amb gestos sobre la gespa.

Els dubtes sobre l'accident i el record inesborrable

La investigació sobre l'accident encara no ha conclòs. Tot i que les primeres hipòtesis apuntaven a l'excés de velocitat com a causa probable, testimonis presencials van assegurar que el cotxe circulava de manera prudent. El vehicle, un Lamborghini d'alta gamma, va sortir de la via a l'altura del quilòmetre 65 de l'A-52, al terme municipal de Cernadilla. La col·lisió va ser seguida per un incendi que va impedir als serveis d'emergència salvar els ocupants.