Tornen els rumors de crisi entre el príncep Harry i Meghan Markle

Des de Montecito fins a Nova York, cada moviment dels ducs de Sussex genera titulars i teories. Ara, un sobtat silenci a les xarxes i agendes individuals ha reactivat les especulacions. Què hi ha realment darrere d’aquest aparent distanciament? Aprofundim en dades verificades, declaracions oficials i reaccions per oferir un relat equilibrat i atractiu.

Les separacions que encenen les alarmes

La setmana passada, la Meghan va tornar a Instagram després d’una pausa de diversos dies, publicant contingut personal sense esmentar en Harry. Un perfil de notícies anglosaxó va destacar que la Meghan s’allunya d’ell “deixant pistes” en un nou post ple de significat emocional. Mentrestant, en Harry feia un discurs a la cimera Nexus a Nova York, emfasitzant el seu compromís amb l’empatia, sense fer cap referència directa a la seva esposa.

Enmig d’aquests moviments, mitjans com Soap Opera Spy van observar canvis en l’estratègia de la Meghan a les xarxes i van descartar gestos explícits cap a en Harry. Tot i que habitual en el seu estil, aquesta absència coordinada ha reactivat els rumors de crisi.

| E-Noticies, XCatalunya

Harry respon amb humor: desmentint divorcis freqüents

El príncep Harry, qüestionat repetidament sobre una suposada separació a la cimera DealBook 2024 del New York Times, ho va abordar amb humor: “Aparentment ens hem divorciat 10 o 12 vegades”. En aquella mateixa ocasió, va afegir que l’allau de rumors només empitjora amb trolls que s’alimenten del morbo. La seva conclusió va ser clara: “No hi ha veritat en la separació”.

En Harry va insistir que la seva prioritat és ser “el millor marit i pare possible” per a l’Archie i la Lilibet des de Califòrnia. Conscient de l’impacte de la informació errònia, va advertir: “És difícil seguir el ritme… per això ho ignorem”

Agendes separades

La comparació amb parelles “celebrity power couple” com els Clooney, esmentada per un expert del Daily Mail, aporta context. En els darrers mesos, tots dos han adoptat agendes separades: en Harry centrat en discursos i causes, la Meghan en projectes personals com la seva marca "As Ever". Això reforça la idea que el seu enfocament professional és complementari, no contradictori.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

A més, la Meghan va compartir un mural íntim pel seu setè aniversari el 19 de maig, titulat “La nostra història d’amor”. Les imatges i la carta manuscrita van reafirmar la seva unió davant l’escrutini públic elcierredigital.com. Aquest gest simbòlic desmenteix la narrativa de ruptura.

Declaracions oficials al palau reial

Fonts properes al palau i a la parella han qualificat aquestes teories d’infundades. En Harry, en la seva intervenció, va aclarir que els rumors no estan basats en evidència. Per la seva banda, la Meghan ha ofert explicacions indirectes d’equilibri familiar i professional, sense declaracions polèmiques.