Problemes als Borbons per l’herència de la reina Sofia

Un rumor sembrat a les xarxes i confirmat per fonts fiables anuncia una esquerda inèdita a la Casa Reial. El que semblava una successió tranquil·la després de l'impuls institucional de la reina Sofia s'ha convertit en una maniobra hereditària que enfronta germans. Les infantes Elena i Cristina alcen la veu mentre Felip VI guarda silenci… o passa alguna cosa més darrere de les càmeres? Una intrahistòria familiar en ple pols mediàtic.

El conflicte per l'herència de Sofia

A principi d'any, la reina emèrita Sofia va ordenar el seu testament. Segons mitjans com El Nacional, va deixar els seus béns exclusivament als seus tres fills: Felip, Elena i Cristina. Fins aquí, tot en aparença lògic. Tanmateix, el conflicte sorgeix quan les infantes critiquen que el rei, després de renunciar a l'herència de Joan Carles, ara accepta la de la seva mare. Per a elles, “és diners del mateix origen” i consideren que Felip hauria de replicar el gest de coherència moral.

Repercussions al clan Borbó

Tradicionalment, les decisions sobre herències reials són assumptes reservats. Però ara, aquesta diferència de criteris es converteix en tema públic. La relació entre Elena i Sofia ja mostrava tensions: psicòlegs han analitzat una distància emocional entre elles. Cristina, per la seva banda, manté un perfil més discret, però la seva presència propera al pare emèrit podria influir en el conflicte.

| Casa Real

Les claus legals i fiscals

Felip VI no pot renunciar a una herència provinent d'algú amb vida, com és el cas de la seva mare. Així que està pendent de com s'obrirà el testament. La reina Sofia, de 86 anys i amb signes de desgast per l'edat, ha deixat tot en mans dels seus fills, fins i tot béns compartits amb Joan Carles I.

Sorprèn l'exclusió de la princesa Leonor i la infanta Sofia en aquesta herència materna directa, cosa que alimenta el debat sobre si la futura hereva rebrà una part a través de tercers o mitjançant una gestió posterior.

Silenci oficial i posicionaments públics

Des de la Zarzuela, el silenci ho inunda tot. Felip VI no s'ha pronunciat i no ha formalitzat cap renúncia. Les infantes han optat per expressar el seu malestar de manera indirecta i discreta. Les xarxes socials han recollit reaccions que apunten a una “esquerda entre germans” i a una possible inconsistència discursiva del rei, que va renunciar a l'herència paterna però no a la de la seva mare.

| Youtube: Vozpópuli

Aquest pols té diverses lectures. En clau institucional, Felip cuida la seva reputació moderant la vinculació amb fons qüestionats, però ara accepta actius milionaris. Per al relat públic, s'obre la porta a reflexionar sobre la coherència reial.

I en el pla polític, pot reactivar les crítiques cap a la monarquia, ja que ja es va qüestionar la creació de fundacions als Emirats per part de Joan Carles.

Serà aquesta una nova fractura als Borbons?

Només el temps ho dirà. Les infantes han llançat una declaració d'intencions. Felip sol·licita discreció, com sempre ha fet. I la reina Sofia, en segon pla, segueix el pols des de la serenor que dona l'edat.