El problema que tindran Meghan Markle i el príncep Harry quan Guillem sigui rei

Des del seu controvertit “Megxit” el gener de 2020, Meghan Markle i el príncep Harry s'han mantingut sota l'ull públic, explorant nous projectes als EUA. Ara, amb l'arribada imminent del príncep Guillem al tron, sorgeix una nova controvèrsia: què passarà amb els seus títols reials? Aquesta història combina lleialtat, protocols i tensions familiars en un moment clau per a la monarquia

Què ha passat?

Tota la polèmica gira entorn de l'ús recent del tractament “HRH” (“Altesa Reial”) per part de Meghan. Aquest gest controvertit va incloure una nota en una cistella enviada a una amiga en què figurava “HRH The Duchess of Sussex”, i també una carta pública d'una figura diplomàtica ucraïnesa adreçada a ella amb el mateix tractament

Aquestes actituds contrasten clarament amb l'acord de 2020, conegut com el "Sandringham Agreement", on es va pactar que deixarien d'utilitzar el títol “HRH” per marcar el seu allunyament com a membres actius de la família reial

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

L'abril de 2025, mitjans com The Daily Beast i Page Six van informar que Guillem, cada cop més irritat per aquestes accions, té decidit eliminar el tractament HRH tan aviat com pugi al tron. Es descriu la seva actitud com una acció immediata i simbòlica per restablir límits protocol·laris

De moment només hi ha silenci

Des del palau, Buckingham i Kensington han evitat pronunciar-se de manera directa. Tanmateix, fonts properes confirmen que el compromís de no utilitzar l'estil HRH —acordat amb la reina Isabel II— continua vigent, i que la recent actuació de Meghan ha trencat aquest acord tàcit

Mitjans com People i experts en dret reial consultats indiquen que, legalment, el sobirà pot retirar l'estil HRH sense necessitat d'intervenció parlamentària, ja que és un honor concedit a discreció. No obstant això, privar-los del ducat de Sussex o del títol de príncep requeriria una llei aprovada pel Parlament, un tràmit complex que encara no ha tingut lloc

| E-Noticies, XCatalunya

Mentrestant, mitjans nord-americans parlen d’“una urgència renovada”: l'entrevista d'Harry a la BBC, on va qüestionar la salut del rei Carles III, va desfermar pressions addicionals sobre Guillem per prendre mesures definitives. A xarxes i programes com The View, es critica la suposada instrumentalització del seu vincle reial: “Meghan està utilitzant el títol per al seu benefici”

Legalment, es pot fer?

Els experts coincideixen que eliminar l'estil HRH és, en teoria, senzill: n'hi ha prou amb un decret reial. En canvi, desposseir Harry del ducat de Sussex o del títol de príncep implica legislació parlamentària, un procés molt poc freqüent i que requeriria un gran consens polític. El 2022 fins i tot es va debatre una llei al respecte, “Removal of Titles Bill”, que mai no es va aprovar people.com. Això explica per què, tot i els rumors, fins ara continuen conservant oficialment aquests títols

Origen del problema

Al gener de 2020, Harry i Meghan van anunciar la seva retirada oficial de la reialesa mitjançant xarxes socials, deixant clar que ja no utilitzarien HRH i que buscarien independència financera. A canvi, van conservar els seus ducats de Sussex i una posició mediàtica única. Des de llavors, Meghan ha llançat diversos projectes com la seva sèrie With Love, Meghan, la marca “As Ever” i el seu podcast Archetypes, mentre Harry s'ha centrat en els Invictus Games i un documental sobre polo

| YouTube

Per a alguns, això confirma que continuen “aprofitant” el seu vincle amb la corona; per a d'altres, és el seu intent de redefinir-se sense deixar completament el seu llegat