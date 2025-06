El curiós premi que ha rebut Helena Garcia Melero

Helena Garcia Melero, presentadora de TV3, ha rebut un guardó veritablement singular que va més enllà de la seva trajectòria professional. Es tracta d’un reconeixement que combina el seu compromís social i la seva presència discreta, però poderosa, a favor de causes solidàries.

Un premi diferent que neix de la generositat

La sorpresa va saltar fa uns dies a la gala “People in Red”, celebrada a Barcelona. En aquesta cita anual, centrada en la lluita contra el càncer, Helena Garcia Melero va ser homenatjada amb un premi que no sol passar pels focus de la televisió.

Li va ser lliurat un “guardó al compromís social”, destinat a figures públiques que dediquen temps i visibilitat a causes solidàries. El que és remarcable és que la distinció no ve per bolcar-la en càmeres o programes, sinó per fer servir el seu pes mediàtic per generar canvis reals.

| TV3

En un esdeveniment amb alt impacte televisiu, Helena va rebre aquest reconeixement mentre mantenia la sobrietat que la caracteritza: discurs serè, mirada humil i el cor posat en la causa.

Com va sorgir aquest reconeixement

L’origen d’aquest premi no va ser sobtat. L’organització va avaluar diverses cares conegudes que han donat suport a campanyes de sensibilització, però la d’Helena va destacar per la seva implicació constant.

Al seu compte d’Instagram, la presentadora ha compartit en diverses ocasions accions amb fins benèfics. Amb objectius variats, des de la Magic Line de Sant Joan de Déu o iniciatives locals a Cadaqués. Fa tot just un mes, Helena va publicar una fotografia a Cadaqués, reclamant la reobertura de l’històric Bar Boia, tancat per una normativa costanera.

| TV3

Aquest gest, totalment fora del mediàtic, no només va apel·lar al patrimoni cultural, sinó que va impulsar un corrent social sota el #SalvemBoia. Aquesta coherència entre visibilitat i compromís ha estat clau per a l’organització de “People in Red”.

Reaccions oficials i repercussió a xarxes

Des dels organitzadors, valoren que aquesta distinció serveixi com a “exemple d’ús responsable de l’altaveu mediàtic”. Així ho va expressar un dels portaveus de la gala, durant el lliurament. I a xarxes, la repercussió va ser immediata: a Instagram i Twitter els seguidors de TV3 van celebrar el premi com a “merescudíssim” i “un reconeixement just al seu compromís real”. Entre els comentaris es va destacar l’elegància natural amb què Helena va emergir del plató de la gala, sense ostentació, només amb una voluntat palpable de sumar esforços.

També des de sectors culturals de Catalunya s’ha aplaudit aquest gest. S’ha aplaudit que entitats públiques i privades convisquin en espais de reivindicació social, i que una figura mediàtica pugui impulsar causes que d’una altra manera passarien desapercebudes.

| TV3

Una trajectòria sòlida que dona suport a aquest guardó

No és la primera vegada que Helena Garcia Melero és reconeguda. El 2022 va guanyar el Premi Zapping a millor presentadora, 100 % votat pel públic. A més, ha estat una de les 100 dones més influents de Catalunya, segons Forbes Espanya.

Aquest premi que uneix el seu costat més proper amb el seu perfil professional consolida aquest halo de periodista compromesa, capaç de sonar fora del plató amb igual força que a televisió. Estem acostumats a premiar més el show que el fons?

En una època en què els focus es concentren en l’escàndol, Helena rep una distinció que premia la seva coherència, la seva veu sense estridències i aquesta presència que, sense escarafalls, deixa empremta. Amb talent, visibilitat i compromís humà, aquesta presentadora redefineix la idea del guardó.