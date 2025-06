Moviment desconcertant de Meghan Markle i el príncep Harry

per Duna Costa

Des que van fer el pas definitiu fora de la Casa Reial britànica, Meghan Markle i el príncep Harry han viscut un sense fi de titulars. Tanmateix, l’últim “gir de 180º” en la seva actitud ha sorprès encara més. Mentre Meghan fa passes endavant a les xarxes, Harry sembla romandre en una zona de lleugera incertesa… què està passant realment a la família Sussex?

Què passa entre ells?

En els darrers dies, diferents experts en Casa Reial han posat sobre la taula un fet cridaner: Meghan i Harry comparteixen escenari mediàtic, però els seus enfocaments divergeixen. Segons una font citada per mitjans internacionals, Meghan adopta una actitud pragmàtica, centrada plenament en el seu present a Califòrnia i en el benestar dels seus fills. Harry, en canvi, es manté emocionalment ancorat al passat reial i sembla obert a una reconciliació amb els Windsor.

El suport mutu continua present, però la interpretació del seu rol públic i familiar ha canviat. Mentre Meghan aposta per la visibilitat controlada, Harry sembla necessitar més temps per processar les ferides familiars recents.

Reaccions a les xarxes socials

Aquest moviment coincideix amb un augment notable de l’activitat de Meghan a Instagram. L’1 de gener passat va reactivar el seu perfil personal sense comentaris ni ‘m’agrada’, i des de llavors ha compartit imatges especials, com les dedicades al quart aniversari de la seva filla Lilibet.

La resposta de l’audiència va ser positiva, especialment per les fotos íntimes amb la petita en una barca i passejades familiars, un gest que contrasta amb el seu anterior hermetisme.

No obstant això, aquesta obertura ha generat polèmica. Alguns mitjans especulen que Harry podria sentir-se incòmode per una exposició més gran dels infants, cosa que posa en evidència una nova font de fricció interna elcierredigital.com. Es parla de diferències en l’estratègia comunicativa: Meghan hi veu una oportunitat consensuada, Harry podria estar-hi més reticent.

Reconciliació amb la Família Reial?

Per la seva banda, el príncep Harry ha reafirmat públicament el seu desig de reconciliació amb la família reial britànica, reconeixent en una entrevista recent “molts desacords i diferències” amb alguns membres. El seu discurs suggereix que, tot i que la ferida segueix oberta, encara hi ha esperança d’apropament.

Tanmateix, la seva esposa prefereix girar l’esquena al drama i centrar l’energia en projectes com Netflix, el seu podcast i el rellançament de la seva marca As Ever.

Gir de 180 graus

Des de la seva famosíssima “Megxit” el 2020, la parella ha transitat un llarg camí, entre litigis judicials, biografies polèmiques, mudança i realineació de les seves prioritats. La seva obsessió per protegir els seus fills sempre ha estat una constant. Aquesta nova fase, en canvi, marca una evolució en la seva manera de relacionar-se amb el públic: menys secrets, més control narratiu.

En aquest sentit, Meghan ha evidenciat un canvi valent: compartir moments privats, emocionalment propers, però sempre vigilant que no es vulnerin els límits de privacitat dels seus infants. Harry, en paral·lel, continua buscant aquest equilibri entre sanació familiar i continuïtat dels seus projectes personals.