Selena Gomez confirma sense adonar-se la notícia sobre Taylor Swift i el seu xicot

Selena Gómez ha desfermat una autèntica revolució a les xarxes socials després de compartir, sense proposar-s'ho, una revelació que ha deixat bocabadats els seus fans. I als seguidors de la seva inseparable amiga Taylor Swift. Tot passa a través del compte oficial de TikTok d'una de les marques de bellesa que la mateixa Selena ha fundat.

En aquest compte l'actriu i cantant compartia fa pocs dies alguns detalls inèdits sobre el seu esperat casament amb el productor musical Benny Blanco.

| Instagram, @selenagomez

Tot i que encara no s'ha confirmat públicament la data exacta de l'enllaç, tot apunta que la cerimònia tindrà lloc al setembre a Montecito, Califòrnia. Un lloc freqüentat per celebritats i que ja ha acollit altres casaments d'alt perfil. Segons paraules de la mateixa Selena, la celebració podria allargar-se durant diversos dies, i comptarà amb l'assistència d'importants figures del món de l'espectacle.

Selena Gómez confirma que Taylor Swift serà al seu casament

D'entre els noms que ja sonen amb força hi ha Ed Sheeran, els companys de repartiment de Selena a la sèrie Only Murders in the Building i, per descomptat, Taylor Swift. Però la gran sorpresa ha arribat quan Selena, amb total naturalitat, ha esmentat que Taylor seria present al casament... amb la seva actual parella, el jugador de futbol americà Travis Kelce.

| Instagram

Tot i que no ho va dir de manera explícita, en parlar en plural i confirmar la seva assistència, els fans no van trigar a connectar els punts. Selena acaba de confirmar sense adonar-se que Taylor i Travis assistiran junts a l'enllaç.

Aquest descuit ha estat suficient per incendiar les xarxes. Les swifties ja estan a l'aguait, desitjoses que es filtri la data o el lloc per intentar veure de prop la seva ídola.

Selena Gómez explica quines postres donarà als convidats del seu casament

Mentrestant, les especulacions sobre l'esdeveniment no cessen. Quin menú se servirà? Quin vestit portarà Selena?

| Instagram, @selenagomez

El que sí que ha avançat Selena és un detall molt personal: les postres nupcials que desitja gaudir aquell dia tan especial seran biscuits and gravy. Una recepta tradicional que va aprendre de la seva àvia i que guarda un gran valor sentimental per a ella.

Selena Gómez, que va començar la seva carrera com a estrella infantil de Disney, està bolcant tot el seu afecte i dedicació en l'organització del seu gran dia amb Benny Blanco. I ara, gràcies a una petita badada, ha convertit el seu casament en un dels esdeveniments més esperats de l'any.