Amàlia dels Països Baixos reconeix el que molts sospiten sobre la reina Màxima

L'última aparició pública de la princesa Amàlia ha servit per confirmar el que molts sospiten sobre la reina Màxima. Mare i filla van compartir escena al Gran Premi dels Països Baixos a Zandvoort acaparant totes les mirades.
És innegable el que succeeix entre els membres de la reialesa dels Orange, capitanejada pel rei Guillem i la seva esposa Màxima. Aquest esdeveniment esportiu va ser un punt de trobada per a la Família Reial abans de posar punt final al període estival. També l'escenari perfecte per compartir una imatge d'unitat i continuïtat.
La princesa Amàlia admet la realitat de la reina Màxima
La princesa Amàlia i la reina Màxima es van convertir en les grans protagonistes del Gran Premi dels Països Baixos a Zandvoort el passat diumenge. Reina i hereva van brillar amb la seva presència i van demostrar quina mena de relació mantenen en realitat.
L'ambient al Gran Premi va ser testimoni d'un moment que va commoure aquells que segueixen de prop la reialesa neerlandesa. Amb la seva presència, la princesa Amàlia reconeix el que molts sospiten sobre la reina Màxima: que és la seva major inspiració i tot un exemple.
Entre elles existeix una complicitat genuïna que va ser evident per a tots els presents a l'esdeveniment esportiu. Res en aquella retrobada familiar va resultar rígid. La manera com intercanviaven somriures i mirades reflecteix una connexió que va més enllà del vincle familiar.
La princesa Amàlia va demostrar ser la digna successora al tron i la reina Màxima el seu major referent. No només coincideixen en el seu gust per la moda, també en la manera natural amb què es mouen als esdeveniments.
La princesa Amàlia es mostrava relaxada i natural en companyia de la seva mare. Com si s'inspirés en ella per afrontar el camí que l'espera com a futura reina dels Països Baixos. Aquell matí a Zandvoort, ambdues van compartir gestos íntims i espontanis amb els quals van reconèixer una relació construïda amb estima i confiança.
La reina Màxima, per la seva banda, irradiava serenitat, gairebé sense dir paraules i fidel a la seva manera de ser natural i propera. El seu estil no va passar desapercebut i, casualment, la princesa Amàlia lluïa un conjunt que, sense competir, complementava l'ambient d'elegància desenfadada. Així va quedar clar que mare i filla comparteixen un gust per la moda subtil, neta i moderna, sense exageracions.
La reina Màxima és tot un exemple per a la seva filla
El passat diumenge a Zandvoort es percebia que la princesa Amàlia observa amb admiració els gestos de la reina Màxima. Tant en el seu rol oficial com en la seva manera de relacionar-se amb la gent, la futura reina aprèn de la naturalitat de la seva mare. Aquest detall va ser perceptible entre els assistents a l'esdeveniment esportiu que van aplaudir la presència dels Orange.
I és que la reina Màxima és més que un referent per a la seva filla: és el seu reflex, la seva guia i la seva amiga. De fet, fa un temps, va reconèixer que la princesa Amàlia sol 'assaltar' el seu armari per lluir alguns dels seus estilismes. No obstant això, més enllà de compartir el gust per la moda, aquí hi subjau una relació entre mare i filla forta i duradora.
Les hem vistes compartint compromisos institucionals i el primer viatge oficial després del tancament de la princesa Amàlia per seguretat. Màxima i la seva filla gran van posar rumb al Carib, però abans van fer una parada a Madrid, lloc on la princesa es va refugiar després de rebre amenaces. Allà van gaudir d'una jornada de compres abans de continuar la seva ruta cap a les illes.
La princesa Amàlia ha crescut observant com la seva mare s'acosta al públic, com parla amb calidesa, com es mou amb elegància sense perdre autenticitat. A Zandvoort va quedar palès aquest ensenyament heretat. Aquesta presència compartida reafirma que la princesa valora l'exemple de la reina Màxima per assumir la seva futura responsabilitat amb equilibri i proximitat.