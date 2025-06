El príncep Harry ja no sap què fer: la reacció del seu pare

per Duna Costa

El príncep Harry ha protagonitzat en les últimes hores un gest sorprenent que podria marcar un punt d'inflexió en la seva relació amb el seu pare, el rei Carles III. Segons informació exclusiva publicada pel Mail on Sunday, el duc de Sussex hauria enviat una invitació formal, amb gairebé dos anys d'antelació, perquè Carles III i el príncep Guillem assisteixin als Jocs Invictus 2027 a Birmingham, un dels esdeveniments més emblemàtics que ell mateix va fundar el 2014.

Una invitació que busca establir ponts reials

L'elecció del moment no sembla casual. En silenci, Harry hauria programat l'enviament inicial per correu electrònic per adaptar-se a la complexa agenda reial, que s'elabora amb anys d'antelació. D'aquesta manera, maximitzava les opcions d'una resposta favorable.

Aquest gest, descrit per experts com una “branca d'olivera”, va més enllà del mer protocol: representa un intent concret de reconciliació després d'anys de distància i desacords. A nivell simbòlic, l'elecció dels Invictus Games pren força en tornar al Regne Unit per primera vegada des de la seva edició inaugural, cosa que afegeix un valor emocional al retrobament, segons detallen fonts properes a la Família Reial.

| XCatalunya, US Weekly

El rerefons de l'allunyament

Des que Harry i Meghan Markle van fer el pas de desvincular-se de les seves obligacions reials el 2020, la relació amb Carles III i Guillem ha estat marcada per tensions que es van intensificar després de la publicació del polèmic llibre Spare i diversos missatges públics que qüestionaven la institució.

Harry va afirmar en una recent entrevista amb la BBC que “ha perdonat” el seu pare i germà, i que la vida “és preciosa”, deixant clar que vol reconstruir vincles. Tanmateix, la Casa Reial hauria respost al comunicat judicial sobre seguretat amb total aïllament, negant-se a reprendre el contacte.

Aquest gest conciliador arriba en un moment delicat: el rei Carles III afronta un tractament contra el càncer, cosa que intensifica el component emocional de l'intent d'apropament.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Reaccions i possibles escenaris

Per ara, Buckingham Palace manté silenci oficial sobre la invitació; fonts consultades assenyalen que encara no s'ha rebut resposta. Des de l'entorn reial, alguns indiquen que el rei té “reserves” pel trencament de confiança, tot i que Katie Nicholl recorda que “desitja enormement” recuperar la relació amb el seu fill i nets, i confia en la seva capacitat de perdó.

Si Carles o Guillem accepten, la trobada a Birmingham de 2027 podria representar la primera fotografia d'unitat reial des de la mort d'Isabel II. Un escenari amb gran càrrega simbòlica i mediàtica, especialment coincidint amb el 80è aniversari de la reina Camila.

Un punt d'inflexió o un acte estratègic?

Des que va fracassar la demanda perquè se li restituís la seguretat pública al Regne Unit, Harry ha intensificat la seva campanya pública per mostrar afecte cap a la seva família, incloent-hi fotos de la seva vida a Califòrnia, els seus fills Archie i Lilibet, i missatges implícits esperançats d'una resposta del rei. Els seus seguidors interpreten aquestes accions com un intent emotiu perquè el monarca “vegi el que s'està perdent”.

| E-Noticies, XCatalunya

No obstant això, Harry podria estar intentant equilibrar la seva independència amb un desig genuí de reparar llaços trencats, conscient que l'absència de reconciliació dificultaria les seves visites al seu país i als membres de la seva família.