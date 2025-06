Greta Fernández impressiona parlant de l'addicció del seu pare

per Duna Costa

L'actriu Greta Fernández ha sorprès el públic amb una emotiva declaració sobre l'addicció del seu pare, el veterà actor Eduard Fernández. Durant la seva participació al podcast La Turra de 3Cat, la seva confessió ha despertat compassió i admiració per la manera en què tots dos van afrontar una etapa molt difícil de la seva història familiar.

La història que no es veia en pantalla

Greta va obrir l'episodi explicant que el diàleg sobre l'addicció del seu pare es va gestar poc després del lliurament dels Goya, on ella mateixa li va atorgar el premi al Millor Actor pel seu paper a Marco.

Aquell moment màgic del cinema es va contrastar amb la confessió que Eduard va fer l'endemà a televisió nacional, un testimoni que va afectar profundament la seva filla. L'actriu va reconèixer que aquella entrevista va ser “emocional” i no va resultar fàcil de processar.

Va confessar que tant ella com el seu pare en van parlar, i que ell li va demanar permís diverses vegades abans de compartir-ho amb Jordi Évole. Tot i que es va sentir vulnerable, va entendre que agrairia aquella honestedat més endavant.

La cruesa del testimoni d'Eduard

A Lo de Évole, Eduard Fernández va narrar amb valentia com va arribar a beure alcohol des del migdia, a vegades en combinació amb cocaïna, com a forma d'alleujar la seva ansietat i angoixa. Va declarar que l'addicció “fa molta vergonya” i va descriure el procés com una mentida constant cap a un mateix i cap als altres. Va ser la seva actual parella, l'actriu Ainhoa Aldanondo, qui el va impulsar a buscar ajuda, i després de diversos mesos en un centre de desintoxicació, va iniciar la seva recuperació.

Aquest relat va marcar un abans i un després no només a la seva vida, sinó també a la de la seva família. El mateix Eduard va comentar que revelar-ho “cou”, ja que el procés d'explicar una veritat tan íntima als seus éssers estimats, especialment a Greta, no va ser senzill.

L'impacte en Greta i la reconstrucció del vincle paternofilial

Greta es va emocionar en recordar aquell dia al podcast: “Aquesta entrevista va ser l'endemà dels Goya… no va ser fàcil”. Va admetre haver estat enfadada, sentint-se sola com a filla única enmig d'aquella descàrrega emocional. També va rememorar com els seus pares van travessar la separació després de vint-i-cinc anys de matrimoni, cosa que va afegir més tensió emocional a la seva adolescència.

A la catifa vermella de l'estrena de Su Majestad també va parlar sobre el tema. Va destacar que admirava el seu pare per la seva consciència i determinació per parlar públicament sobre el que va viure.

La mare de Greta, l'escriptora Esmeralda Berbel, també es va pronunciar públicament sobre les addiccions del seu exmarit. Va reconèixer que ho va viure amb un gran dolor, tot i que va assegurar que l'Eduard ho va passar encara pitjor.

En una entrevista, va confessar que la seva filla va ser un “miracle” després de diversos intents d'embaràs. A més, la Greta va mostrar la seva vocació artística des que va néixer.

Un relat de superació i unió

El testimoni d'Eduard i la reacció de Greta formen un relat poderós sobre com afrontar els traumes familiars amb transparència i amor. La Greta no només va mostrar suport al seu pare, també va narrar una història que visibilitza les addiccions com una malaltia que es pot superar amb suport.