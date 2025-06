Les fotos més esperades de les vacances de Pau Cubarsí i la seva xicota

El jove defensa del Barça, Pau Cubarsí (18), ha sorprès tothom en compartir a les xarxes unes imatges inèdites amb la seva actual parella durant les seves vacances a l'illa de Kos. Després de tancar el curs més decisiu de la seva vida —amb el títol, el seu debut acadèmic i la seva consolidació al primer equip—, Pau també ha afegit a la seva agenda el capítol de l'amor

La WAG de Pau Cubarsí

La primera vegada que tots dos van ser captats va ser en una instantània a l'aeroport, compartida en exclusiva per El Nacional. En aquesta, la pèl-roja, d'alçada similar al futbolista i amb estil juvenil, apareix vestida amb texans, espardenyes i un cabàs de vímet, en una estampa típica de l'estiu català. Les xarxes s'han omplert de reaccions: seguidors que abans suggerien que podia ser la seva germana gran van haver de rectificar quan es va confirmar que Irene era a Austràlia

Piscina, iot i molt d'amor

Les fotografies preses a Kos revelen molt més que una cita turística: mostren una parella relaxada al costat d'una impressionant piscina infinita, passejant en moto aquàtica per aigües cristal·lines i brindant amb dos còctels durant la nit

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Pau va etiquetar el complex que els acollia com a “Mitsis Summer Palace”, un hotel de luxe a la costa grega. La convivència és palpable: la jove apareix com qui sosté la càmera, qui acompanya i qui descansa a la mateixa habitació, sempre amb Pau al seu costat

A XCatalunya.cat ja vam informar que el viatge es va saber primer a través de Catalunya Ràdio, al programa ‘Que no surti d’aquí’, on un oient va mencionar haver vist Pau sopant amb la que van definir com la seva “special friend”

Per la seva banda, el tiktoker Javi Hoyos va publicar un breu vídeo des de Calella de Palafrugell, on es veia la parella caminant i amb una complicitat evident

Millor moment de la seva vida personal i professional

Aquest estiu suposa un punt d'inflexió per al jove central. Al llarg de la temporada 2024‑25 ha acumulat 54 partits amb el primer equip i va debutar amb la selecció espanyola. A més, va acabar les PAU per entrar a la universitat, aspirant a estudiar ADE, i després va decidir fer una pausa romàntica per desconnectar i carregar energies just abans del nou curs elnacional.cat