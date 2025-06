Meghan Markle imposa al príncep Harry un canvi d’estratègia

Una remodelació interna a l'equip de comunicació dels ducs de Sussex ha posat en evidència una estratègia renovada de Meghan Markle per reposicionar la seva imatge pública. Però, què motiva aquest gir? I, sobretot, com es tradueix per al príncep Harry?

Què ha canviat a l'equip dels Sussex?

En els darrers dies, quatre membres clau del seu gabinet de premsa han abandonat el vaixell: entre ells, Kyle Boulia (premsa a Los Angeles) i Charlie Gipson (UK), a més d'altres dos integrants del cercle més íntim. Amb ells també ha marxat l'antic estil de comunicació, antiquat i rígid, a favor d'una nova directiva liderada per Meredith Kendall Maines de Method Communications.

Aquest relleu intern sorgeix setmanes després que Meghan optés per prescindir del seu equip habitual i apostés per una agència més “disruptiva”, com reflecteixen publicacions recents del vídeo familiar de Father's Day.

Què busca Meghan amb el nou enfocament?

L'objectiu sembla doble. En primer lloc, recuperar el control narratiu després d'una onada de crítiques i sortides massives en els darrers mesos. En segon lloc, apropar-se al públic amb un missatge més humà i creïble: el famós vídeo de Harry i Archie, amb cares a l'aire i ambient quotidià, trenca amb la política anterior d'ocultació. Això sí, ha estat titllat per alguns com a maniobra calculada per a “un màrqueting emocional” que busca viralitat.

Repercussions per a Harry: s'adapta o s'hi resisteix?

Harry es converteix en peça central d'aquest canvi. Des del ‘Megxit’, el duc de Sussex ha hagut de refer la seva trajectòria pública, combinant causes socials, defensa legal i mitjans. Però el relleu en la seva imatge corporativa revela tensions. Segons informacions, el ritme de sortides i l'enfocament inconsistent han afectat el príncep, que ara ha de justificar el seu gir estratègic mentre lluita amb crítiques per la seva entrevista a la BBC i la batalla legal perduda en matèria de seguretat privada.

D'altra banda, Harry ha estat retratat en actes més familiars i propers: el passeig en bicicleta amb Archie —que alguns consideren una indirecta a la seva infància reial— i un discurs patern emotiu, semblen formar part d'un storytelling emocional dissenyat des de l'entorn de Meghan.

Per què ara? Quin context pesa?

Aquest gir comunicatiu arriba després d'un any turbulent: renúncies massives al seu equip, entrevistes controvertides i episodis sensibles —com el vídeo del part de Lilibet— han erosionat la seva imatge. La construcció de la seva marca personal (“As Ever”, “With Love, Meghan”) i les polèmiques (problemes de copyright al logotip de la seva empresa) impliquen que els Sussex necessiten afermar una narrativa controlada i coherent.

Un desafiament de credibilitat

El canvi impulsat per Meghan busca equilibrar la seva autenticitat amb les demandes d'un públic que ja no la veu només com a duquessa, sinó com a figura pública i fins i tot empresària. Aquesta transformació inclou intervencions a xarxes (com el vídeo de la mare embarassada ballant, que alguns interpreten com a subtil crítica a la rigidesa reial).

Per a Harry, això suposa acceptar una estratègia més coreografiada, on la família esdevé contingut emocional. El repte és mantenir la frescor sense caure en tàctiques d'hipervisibilitat.